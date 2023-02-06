中國一線城市找房熱度全線上揚 房地產市場見回暖跡象

調研機構報告顯示，65城新房線上均價較上月上漲，房地產市場回暖跡象浮現。（中新社）

中國房企調研機構58同城、安居客發布「1月國民安居指數 報告」顯示，1月重點監測的中國65城新房線上均價為每平方公尺1萬7716元（人民幣，下同，約2614.79美元），較上月上漲0.05%，65城中有近四成、24城新房線上均價月增率上漲。其中，一線城市中，除北京 微跌0.1%外，其他深圳、上海與廣州新房均價分別微漲0.2%、0.9%與0.4%。房地產市場回暖跡象浮現。

報告顯示，在新房市場中，一線城市找房熱度全線上漲，月增率漲幅為13.9%，二線城市找房熱度上漲12.9%，三四線重點城市找房熱度上漲17.8%，其中三亞隨著旅遊的火爆帶來了樓市大幅升溫，熱度漲幅達65.9%。

58安居客研究院院長張波表示，找房熱度上漲體現市場預期正逐步好轉，尤其是三、四線樓市熱度上升和返鄉人群增多有一定關係。此外，看房熱度的提升要轉化為實際成交、市場信心的復甦仍需要時間。

另一個「風向標」購房者與經紀人信心指數也增加。2023年1月購房者信心指數為104.2，月增率上漲8%。當月，經紀人信心指數為111.2，月增率上漲21.1%。

此前，據另一房市調研機構中指研究院數據顯示，中國百城新房平均價格為 每平方公尺1萬6174元，月減0.02%。其中，有12個城市月增率上漲，62個城市下跌，26個城市持平。

中指院指數事業部分析師孟新增認為，1月樓市交易仍低溫 ，但需求方面發生些微妙變化。

根據綜合中指研究院監測到的數據，今年1月樓盤到訪數量有所增加，從這一個變化可以看出，買家購房意願較此前有所上升；但從網簽及實際成交的情況來看，交易量仍未出現明顯回暖跡象。

他表示，接下來中國各地政府仍需要認真研究應該出台哪些有效措施，推動需求及時入市。