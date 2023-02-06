我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

洛杉磯太塞車？碧昂絲葛萊美獎大遲到 還錯過領獎

中國一線城市找房熱度全線上揚 房地產市場見回暖跡象

記者黃雅慧／綜合報導
調研機構報告顯示，65城新房線上均價較上月上漲，房地產市場回暖跡象浮現。（中新社）
調研機構報告顯示，65城新房線上均價較上月上漲，房地產市場回暖跡象浮現。（中新社）

中國房企調研機構58同城、安居客發布「1月國民安居指數報告」顯示，1月重點監測的中國65城新房線上均價為每平方公尺1萬7716元（人民幣，下同，約2614.79美元），較上月上漲0.05%，65城中有近四成、24城新房線上均價月增率上漲。其中，一線城市中，除北京微跌0.1%外，其他深圳、上海與廣州新房均價分別微漲0.2%、0.9%與0.4%。房地產市場回暖跡象浮現。

報告顯示，在新房市場中，一線城市找房熱度全線上漲，月增率漲幅為13.9%，二線城市找房熱度上漲12.9%，三四線重點城市找房熱度上漲17.8%，其中三亞隨著旅遊的火爆帶來了樓市大幅升溫，熱度漲幅達65.9%。

58安居客研究院院長張波表示，找房熱度上漲體現市場預期正逐步好轉，尤其是三、四線樓市熱度上升和返鄉人群增多有一定關係。此外，看房熱度的提升要轉化為實際成交、市場信心的復甦仍需要時間。

另一個「風向標」購房者與經紀人信心指數也增加。2023年1月購房者信心指數為104.2，月增率上漲8%。當月，經紀人信心指數為111.2，月增率上漲21.1%。

此前，據另一房市調研機構中指研究院數據顯示，中國百城新房平均價格為 每平方公尺1萬6174元，月減0.02%。其中，有12個城市月增率上漲，62個城市下跌，26個城市持平。

中指院指數事業部分析師孟新增認為，1月樓市交易仍低溫，但需求方面發生些微妙變化。

根據綜合中指研究院監測到的數據，今年1月樓盤到訪數量有所增加，從這一個變化可以看出，買家購房意願較此前有所上升；但從網簽及實際成交的情況來看，交易量仍未出現明顯回暖跡象。

他表示，接下來中國各地政府仍需要認真研究應該出台哪些有效措施，推動需求及時入市。

指數 北京 低溫

上一則

桑默斯：美國經濟軟著陸可能性升高

下一則

社群帶動炫富潮 韓青少年瘋精品

延伸閱讀

Deleon地產研討會2月16日免費開講

Deleon地產研討會2月16日免費開講
首度起拍價1.25億 洛縣「最大空地」 10年降價70%掛牌

首度起拍價1.25億 洛縣「最大空地」 10年降價70%掛牌
中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套

中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套
中國房企融資 中小型「看得到吃不到」

中國房企融資 中小型「看得到吃不到」

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

2023-02-03 08:53
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態

2023-02-01 10:06
卜蜂集團的謝國民（左）和阿里巴巴的馬雲（右）有不少合作，包括共同發展泰國版支付寶。（路透資料照片）

馬雲在港露面 引爆「這檔個股」2天暴漲500%

2023-01-31 19:57

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打