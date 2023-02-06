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華為BU營運官 王軍被停職換余承東擔綱

記者黃雅慧／綜合報導

綜合媒體報導，有消息稱華為汽車業務人事震動，華為智慧汽車解決方案BU迎來人事調整，原車BU首席營運官、智慧駕駛解決方案產品線總裁王軍已被停職，而過往被視為華為「造車派」的余承東將獨掌智慧車業務。有輿論認為，該人事變化意味華為有望開啟造車路。而華為目前並未出面回應，且王軍也已有半個多月未現身在公眾面前。

據報導，有多名華為內部人士及原車BU員工認為，這與余承東入主車BU後，由王軍領導的HI模式及汽車零組件業務相形之下進展不順有關。

此外，有分析認為，華為造車一直處於「為車企提供硬體與智駕解決方案」、「直接造車進軍汽車市場」兩種聲浪之中。此前路透、彭博報導，華府打算停止批准美國公司向華為出口大多數產品的許可證，包括Wi-Fi 6、Wi-Fi 7、雲計算產品，意味華為ICT基礎設施、智慧終端與雲服務等業務都將受到影響，而汽車業務有望挑起大梁。如果余承東獨掌汽車事務，除了有汰換業務表現不佳的模式外，也有望開啟造車之路，為當前華為整體布局注入新的量能。

據了解，華為汽車業務主要分為三個板塊：華為HI模式、智選車模式和類Tier 1的汽車零組件供應商模式。

其中，王軍負責HI模式，該模式包括智駕、智艙在內的主要系統打包上車，是汽車零組件供應的增強版。HI模式分別與北汽極狐、長安阿維塔以及廣汽簽約。

華為 汽車 華府

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