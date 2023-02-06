中國股市開市首周成交增30% 新一輪牛市浮現

中國股市在春節開市首周（1月30日至2月3日），滬深兩市合計成交額達4.9兆元（人民幣，下同，約7200億美元），較春節前一周增長逾30%。中國機構海通證券 分析，新一輪牛市已浮現，類似於2019年狀況。

近期外資已發力，預計今年全年淨流入3000億以上，後續在內資持續跟上情況下，A股有望迎來「躁動反攻」行情

據統計，上周北向資金（指從香港股市中通過滬股通的方式流入中國股市的資金，也就是所謂外資）合計淨買入達341.8億元，已連續12周實現淨流入。同時，融資客也在加碼A股，截至2日，滬深兩市兩融餘額達1.55兆元。

海通證券指出，外資流入中國股市在去年前十個月創下歷史同期最低水平，且仍處於淨流出的狀態。但在去年11月產生了轉折，隨著中國政策調整與人民幣升值帶動，外資開始大幅流入，並在今年1月淨流入1400億元，創下單月歷史新高。累計自去年11月以來到3日，外資流入中國股市的規模近2500億元。

而伴隨外資流入的是大規模的深度調研。央廣網報導，Wind數據顯示，外資機構今年以來截至1日，調研A股上市公司達到424次，較上月增加25%。其中，共計調研140家科創板上市公司，分析認為外資繼續看好可替代能源、製造業升級和中國國產等長期主題，希望通過調研，發掘有潛力投資 標的，把握中國市場長期投資機會。

而這些外資具體投入A股哪些板塊？海通證券統計，去年11-12月間外資大幅流入消費和金融板塊，買入額較大的有白酒、家電、銀行、保險等行業；但今年來外資對成長板塊的偏好開始明顯提升，其中電力設備、電子、汽車等行業獲得青睞。

展望後市，海通證券分析，從主動面來看，受到外圍市場與人民幣匯率 影響，加上中國經濟持續復甦，外資有望在上述大環境下持續流入A股；在被動面上，MSCI指數進一步提升A股納入比例，不過前提是要解決滬股通、深股通的交易假期安排問題，而目前中國官方正在推進滬深港通交易日曆優化工作，這有機會進一步吸引海外資金投資A股。