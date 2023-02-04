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中專家批年輕人工資低是因為能力不足 登熱搜榜第一

記者葉文義／即時報導
有中國投資機構專家談論中國年輕人工資低可能是專業素養以及能力不足所致，此番言論登上熱搜榜第一。(新華網)
有中國投資機構專家談論中國年輕人工資低可能是專業素養以及能力不足所致，此番言論登上熱搜榜第一。(新華網)

中國年輕人工資議題再度成為輿論焦點，中航基金副總經理鄧海清近日在接受媒體採訪時表示，中國年輕人工資低可能是能力不夠。他還談到，做同等的工作，如果你去了越南泰國，只能拿到一半的工資。此番言論已連續兩天登上熱搜榜第一，引起網友熱議。

據鲁南在線報導，鄧海清認為，現在很多中國年輕人沒有錢花了，就覺得是父母給的太少，或老闆給的工資太低。「很少有年輕人去反思，可能是因為自己的專業素質、能力水準不夠。」

此外，他還怒批對人民幣50萬元（7.3萬美元）以上存款徵收高額利息稅的建議，認為不應該拿老年人的定期存款利息去徵稅，不應該拿弱勢群體開刀，這樣的建議不合法不合理。

上述言論隨即引起廣泛爭議，話題「年輕人工資低可能是能力不夠」更是連續兩日占據微博熱搜第一，更衍生出「在中國收入1萬（人民幣）是個什麼樣的水準」、「我們抱怨工資低有錯嗎」等相關話題。

有網友表示，「有道理但不多，比越南泰國，你怎麼不比美國呢？」；還有網友說「你要努力工作拚命加班然後遲早有一天你老闆能住更大的房子開更好的車的。」、「大家越來越不信專家，專家有沒有考慮過自己的能力夠不夠。」

也有網友稱，工資高也可能與能力無關，平台不同，同樣能力的人收入天差地別。勤勞不一定致富是真的，資源配置問題才是關鍵。還有人認為，年輕人確實經驗和能力不夠，但是工資也不能低的讓人活不下去，無法積累足夠的經驗和能力。甚至有人建議向專家徵稅，他們一般都有存款，有車有房，有股票資產，應合併按階梯徵稅。

越南 泰國 股票

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