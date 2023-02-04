中國6省市拚經濟集中開工 衝刺基建與製造業

中國新春開局密集舉行省級集中開工儀式，力爭為新年拚經濟打好基礎。（新華社）

兔年開局，首個工作周開工六天，就有北京 、河南 、陝西、雲南、湖北及貴州等六省市舉行省級集中開工儀式。從各省項目目錄來看，基礎設施建設和製造業仍然是擴大投資 的有力支持。同時各地新春開局即衝刺熱情不減，密集舉行省級集中開工儀式，力爭為新年拚經濟打好基礎。

證券時報報導，北京市發改委相關負責人強調，在重點區域和領域，安排50個投資體量大、具有影響力、區域帶動性強、示範效應明顯的重大項目集中開工建設，力保第一季投資開好局，發揮對全市投資的重要支持和引導。

以河南為例，湖南集中開工項目總投資金額就高達1.6兆元（人民幣，下同，約2400億美元），是六個省市中最多，事實上，河南今年全年將梳理出1萬個左右重大項目，力爭2023年全年完成投資2兆元以上。

除了這六個省市外，其它已公布重點項目投資計畫的各省份中，廣東、浙江的年度計畫投資總額均達人民幣1兆元。其中廣東將安排1530個重點項目，年度計畫投資1兆元，較去年增加1000億元。浙江今年將推進省重大項目1000個左右，計畫完成投資1兆元以上。

縱觀各地清單，傳統基礎設施尤其是交通基礎設施的建設力度未減。廣東省基礎設施工程年度計畫投資力度最強，達到6159億元，為全部項目年度計畫投資的61.6%。

其中，鐵路項目完成投資1200億元，年增15%，達全中國鐵路投資的六分之一；機場項目則完成投資119億元，年增53%。

另外，河北省的基礎設施項目同樣有所增多，能源、交通、水利等基礎設施項目達到63個，總投資5369億元，年度預計投資839億元，占全部項目年度投資的近三分之一。

山東計畫安排的基礎設施項目僅次於產業項目，達到137個，總投資1.3兆元，占全部項目總投資的52%。

同時，以數位經濟、綠色經濟、5G基地台、數據中心、新能源、充電樁為關鍵詞的新型基礎設施建設項目同樣是各地項目清單的重要組成部分。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，在支持政策持續加碼、市場需求回升推動下，預計2023年新基建投資增速將達到15%至20%，較整體基建投資增速高10至15個百分點。