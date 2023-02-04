拼多多電商平台Temu 複製美國經驗進軍加拿大

繼進軍美國後，中國社交電商拼多多旗下的跨境電商平台Temu加拿大網站已開。（本報資料照片）

繼進軍美國後，中國社交電商拼多多 旗下的跨境電商平台Temu加拿大 網站已開，即將正式進軍加拿大市場。

界面新聞報導，一位賣家提供的截圖顯示，目前Temu平台的過半商品已同步在加拿大網站開始測試。另一位賣家透露，早在兩個月前，就有消息指稱Temu在2023上半年準備開加拿大站，要求賣家積極準備。

拼多多尚未回應上述消息。據界面新聞，Temu賣家中心後台的北美站已於1月底開始做內部測試。對於賣家來說，一個好消息是產品與庫存通用，不需重新上架，回應工作由拼多多承擔，而前台則直接多一個可供購買的國家。

低價路線是拼多多出海北美的戰略之一，在成功拓荒美國後，拼多多又將相同的經驗複製到加拿大。不過加拿大的航行周期長，且人口相對稀少，導致物流時效更長，拼多多想要打入並站穩北美主流市場，未來如何控制好引流成本、跨境物流成本，都是要面對的難題。

Temu的目標是一店賣全球，從美國出發，逐步拓展其它市場，一店賣全球的意思是店鋪評分達標的會直接同步，不用賣家額外操作，已同步的商品則有新一輪的增量市場流量加成。

去年9月初，拼多多旗下的跨境電商平台Temu在美國正式上線，憑藉一度高達「90%OFF」的超低折扣利器，迅速打開美國市場大門。僅半個月時間，就成功登頂了美國Google Play購物類應用軟體下載榜第一。去年11月，Temu超越亞馬遜、SHEIN和沃爾瑪，奪得美國iOS應用商店所有應用軟體下載榜榜首，並將優勢延續至今。

在過去一段時間，疫情的影響催生加拿大電商市場的高速增長，2020年疫情期間，加拿大零售電商銷售額飆漲75％，增速全球排名第二，遠遠領先美國的32.4％和全球25.7％的增長率。