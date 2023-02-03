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洩密零容忍 小米汽車設計稿外流 索賠100萬

記者林茂仁／綜合報導

小米汽車設計稿日前意外曝光，小米集團2日表示，依據保密協議，對小米汽車合作方北京某模塑科技公司要求賠償人民幣100萬元（約14.85萬美元），因其對下游供應商管理不善，洩露小米汽車前後保險桿的早期設計稿。

澎湃新聞報導，小米集團董事長雷軍2日發微博表示，小米對洩密事件零容忍，希望所有供應商夥伴一定認真執行「保密協議」。

小米公司發言人表示，2023年1月22日，小米汽車合作方北京某模塑科技有限公司因對其下游供應商管理不善，洩露了汽車前後保險桿的早期設計稿。

小米集團依據「保密協議」對涉事合作方進行了嚴肅處理，現對處罰結果公示如下：

1. 依照「保密協議」處以人民幣100萬元的經濟賠償；

2. 責成其對下游供應商加強資訊安全管理，並對洩密肇事人進行嚴肅處理；

3. 責成供應商制定詳細整改方案，全面升級保密措施。

小米集團表示，公司對洩密事件零容忍。所有供應商夥伴必須認真執行「保密協議」。

這份處罰主要針對的是此前小米汽車設計圖流出一事。春節期間，有汽車博主在社交平台上公布一組照片，稱疑似小米汽車MS11車型的外觀圖片，展示了該款車型的前臉及尾部設計細節。

小米集團公關部總經理王化當時回應說，的確是二級供應商保密的設計檔洩密，但該供應商僅僅是為模具打樣的供應商，洩密的檔是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終檔。小米會根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

王化表示，最近關於小米汽車各種傳言特別多，真真假假，給研發小米汽車增加了不必要的煩惱，希望大家和媒體朋友們給小米一個寬鬆的環境，小米會低調務實、全力以赴把車做好。

小米 汽車 北京

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