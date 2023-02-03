台幣一口氣強升2.65角 創逾7個月新高

美國聯準會 放「鴿」，台灣股匯歡慶大漲，新台幣兌美元匯率 2日強升2.65角，以29.7元（台幣，下同，約1美元）作收，連四升並為逾七個月新高，因外資瘋狂匯入逾10億美元，匯市昨天再度爆出23.4億美元的成交巨量。

匯銀主管說，兔年開紅盤以來，熱錢連四天大舉匯入，累計匯入金額估計超過40億美元，新台幣匯率連四天爆量升值，累計升值6.68角，升幅達2.25%。

匯銀主管說，美國聯準會一如市場預期，放緩緊縮力道僅升息1碼，新台幣匯率延續兔年開紅盤以來的超強氣勢，昨天在外資瘋狂湧入下，盤中一度升抵29.658元，最多狂升3.07角，為避免新台幣升勢過猛，央行 進場調節，買進不少美元，將新台幣匯率升值金額降至2.65角後報收。新台幣兌美元終場收在29.7元，創下七個多月新高。

匯銀主管估計，熱錢昨天匯入超過10億美元，央行也進場敲進美元緩和升勢，使匯市成交量突破20億美元。隨著聯準會放緩升息步調，新台幣匯率能否繼續挑戰29.5元，外資是否持續匯入相當關鍵，由於短線匯價升幅已大，不排除新台幣匯率可能先維持29.5~29.8元區間波動整理。