我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

男子不滿酒店服務憤而開槍洩恨 北加僑領在場嚇傻

台幣一口氣強升2.65角 創逾7個月新高

記者陳美君／綜合報導

美國聯準會放「鴿」，台灣股匯歡慶大漲，新台幣兌美元匯率2日強升2.65角，以29.7元（台幣，下同，約1美元）作收，連四升並為逾七個月新高，因外資瘋狂匯入逾10億美元，匯市昨天再度爆出23.4億美元的成交巨量。

匯銀主管說，兔年開紅盤以來，熱錢連四天大舉匯入，累計匯入金額估計超過40億美元，新台幣匯率連四天爆量升值，累計升值6.68角，升幅達2.25%。

匯銀主管說，美國聯準會一如市場預期，放緩緊縮力道僅升息1碼，新台幣匯率延續兔年開紅盤以來的超強氣勢，昨天在外資瘋狂湧入下，盤中一度升抵29.658元，最多狂升3.07角，為避免新台幣升勢過猛，央行進場調節，買進不少美元，將新台幣匯率升值金額降至2.65角後報收。新台幣兌美元終場收在29.7元，創下七個多月新高。

匯銀主管估計，熱錢昨天匯入超過10億美元，央行也進場敲進美元緩和升勢，使匯市成交量突破20億美元。隨著聯準會放緩升息步調，新台幣匯率能否繼續挑戰29.5元，外資是否持續匯入相當關鍵，由於短線匯價升幅已大，不排除新台幣匯率可能先維持29.5~29.8元區間波動整理。

匯率 聯準會 央行

上一則

蘋果財報重點：4利空3利多 怎麼看本季前景？

下一則

天然氣需求增 殼牌去年賺近400億

延伸閱讀

聯準會再升息一碼 對消費者有何影響？

聯準會再升息一碼 對消費者有何影響？
鮑爾稱對抗通膨有進展 風險資產大漲 美元探9個月谷底

鮑爾稱對抗通膨有進展 風險資產大漲 美元探9個月谷底
鮑爾：升息將持續 可能還會有2次

鮑爾：升息將持續 可能還會有2次
Fed升息1碼 鮑爾：通膨仍居高 今年降息不適當

Fed升息1碼 鮑爾：通膨仍居高 今年降息不適當

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機