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1月PMI反彈 經濟復甦 中國服務業可望優於製造業 

財經新聞組／綜合報導
外資金融機構預估，今年中國服務業表現或優於製造業。圖為中國民眾在貴州省貴陽市南明區「青雲市集」購買特色小吃「烤米皮」。（新華社）
外資金融機構預估，今年中國服務業表現或優於製造業。圖為中國民眾在貴州省貴陽市南明區「青雲市集」購買特色小吃「烤米皮」。（新華社）

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）2月1日發表機構觀點稱，中國經濟復甦已走上正軌。

中新社報導，全球性資產管理公司ING荷蘭國際集團（ING銀行）和渣打銀行則尤為看好中國服務業的復甦，認為今年中國服務業的表現或優於製造業。　　

據CIO分析，中國1月製造業採購經理指數（PMI）比2022年12月上升3.1個百分點至50.1，在連續三個月收縮後重返擴張區間。另外，由於服務業復甦，非製造業PMI回升12.8個百分點至54.4，明顯好於市場預期。

CIO稱，中國經濟活動正常化推動了製造業PMI反彈。在5個分類指數中，新訂單指數上升7個百分點至50.9的18個月高位，進口訂單回升的速度高於出口，主要由內需復甦驅動。另外，生產指數上升5.2個百分點至49.8，表明生產活動正逐步恢復。　　

「我們認為PMI顯著反彈與春節假期的消費數據一致，顯示出中國經濟正在強勁復甦。更重要的是，春節期間新冠病毒感染沒有出現明顯反彈，為生產及消費活動進一步正常化鋪平了道路。」CIO的分析報告說。

「1月中國PMI指數為市場帶來了驚喜。」ING銀行大中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，當月中國製造業PMI指數為50.1，較2022年12月的47.0有大幅改善。非製造業的PMI指數為54.4，帶來更大的驚喜，遠超市場預期的52.0及2022年12月的41.6，這顯示出農曆新年假期的消費復甦較預期強勁。

彭藹嬈預計，2月中國的消費活動可能會比較平靜，3月會逐漸回升，整個2023年，中國的服務業表現可能會超過製造業。

1月渣打中國中小企業信心指數（SMEI）中的中小企業經營現狀各項子指數（新訂單指數除外）較2022年12月均有所改善。尤其是SMEI分項指數中的住宿餐飲業中小企業經營現狀指數，大幅躍升至75，交通運輸業中小企業經營現狀指數則連續五個月位於收縮區間後跳升至50以上的擴張區間。渣打分析說，這表明防疫政策的優化有力提振了中國接觸式服務業的經營活動。

此外，渣打稱，據受訪中國房地產業中小企業反饋，在政策支持的推動下，1月企業的融資狀況進一步改善、投資意願增強。 　　

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