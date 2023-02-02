中國股票發行註冊制全面上路 主板率先實施

中國證監會網站1日宣布，全面實行股票發行註冊制改革正式啟動。（新華網 ）

中國證監會1日宣布，全面實行股票 發行註冊制，註冊制從主板出發，包括主板新股上市前五個交易日不設漲跌幅限制（之前首日漲幅上限44%），同時優化盤中臨時停牌制度；新股上市首日即可納入融資融券標的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍。

中新經緯報導，證監會網站發布「關於全面實行股票發行註冊制前後相關行政許可事項過渡期安排的通知」，包含「首次公開發行股票註冊管理辦法」、「上市公司證券 發行註冊管理辦法」等規則已向社會公開徵求意見。

第一財經日報報導，全面實行股票發行註冊制的關鍵詞是「全面」，主要是完成「兩個覆蓋」，一是覆蓋上交所、深交所、北交所和全國中小企業股份轉讓系統各市場板塊；二是覆蓋所有公開發行股票行為。另外，據證券法的要求，優先股、可轉換公司債券、存託憑證也實行註冊制。

「通知」指出，全面實行註冊制主要規則發布之日起十個工作日後，交易所開始受理主板其他企業的首次公開發行股票、再融資、併購重組申請。

在對全面實行股票發行註冊制答記者問中，證監會有關部門負責人表示，本次改革借鑑科創板、創業板經驗，以更加市場化便利化為導向，進一步改進主板交易制度。

主要措施一是新股上市前五個交易日不設漲跌幅限制。二是優化盤中臨時停牌制度。三是新股上市首日即可納入融資融券標的，優化轉融通機制，擴大融券券源範圍。

同時，上述負責人指出，這次改革從主板實際出發，對兩項制度未作調整。一是自新股上市第六個交易日起，日漲跌幅限制繼續保持10%不變。

主要考慮是從實踐經驗看，主板存量股票及新股第六個交易日起波動率相對較低，10%的漲跌幅限制可以滿足絕大部分股票的定價需求。

二是維持主板現行投資 者適當性要求不變，對投資者資產、投資經驗等不作限制。

華爾街日報報導，中國最早於2018年11月，在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，代表註冊制改革進入啟動實施階段，隨後2019年7月首批科創板公司上市交易，2020年8月深圳證券交易所創業板正式試點註冊制，2021年11月北京證券交易所揭牌開市，同步試點註冊制。