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台灣車市1月掛牌3.48萬輛 年減逾14%

記者邱馨儀／綜合報導

今年1月台灣汽車市場受到十天年假的影響，單月掛牌量僅3萬4788輛，年減14.4%；雖然各車廠加大販促力道刺激買氣，但因整體工作天數較少，加上進口車來車整備不及，整體領牌數略低於市場預期。

龍頭車廠和泰車指出，展望2月，雖然經濟面上仍充滿不確定性，但在消費者汰舊換新的買氣依然持續，以及晶片供應問題持續獲得緩解，部分車廠可望加速交車情況下，全月總市場預估2.7萬輛，可望較去年同期成長11%。

和泰車對2月車市的預估值，與前一日和泰車總經理蘇純興所提出全年車市45萬輛的預估互相印證，優於去年43萬輛市場規模，主要考量是台灣整體經濟雖有成長減緩的疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，今年的市場相對樂觀。

元月台灣車市掛牌只有3萬4788輛，稍微低於原先龍頭和泰車的預估；進口車抵台的數量仍充滿不確定因素，和泰車原先預估Tesla領牌1500輛以上，結果只有69輛，另外工作天數太少，一些進口車也來不及整備。不過，和泰車異軍突起，在1月份領牌輛數為1萬3505輛，年減5%，市占率仍高達38.8%，持續穩居台灣市場龍頭，也締造元月單月市占率的歷史次高紀錄。

其中，TOYOTA品牌在TOWN ACE廂型車上市熱銷的帶動下，單一品牌登錄1萬1861輛，市占率上升至34.1%；旗下冠軍車款COROLLA CROSS單月熱銷3202輛，稱霸全車種銷售冠軍；同時超過千台以上的車款還包括了RAV4、ALTIS、YARIS和TOWN ACE 等四款車輛，實屬罕見。另外值得關注的還有其旗下純電動車bZ4X在1月份的領牌數亦來到201輛，躍居為本月市場純電動車銷售量第一位。

不同於以往春節後車廠促銷熄火，今年車廠動作相對積極，TOYOTA2月延續「TOYOTA酷炫豪禮」限量優惠活動，中華三菱針對商用車提供延長保固。

電動車 晶片 疫情

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