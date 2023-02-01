我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

電池龍頭 寧德去年大賺44億美元 力壓天齊鋰業

記者葉文義／綜合報導
寧德時代在河南投資洛陽新能源電池生產基地專案。（取材自新華網）
寧德時代在河南投資洛陽新能源電池生產基地專案。（取材自新華網）

中國鋰電產業鏈上市公司2022年業績陸續揭曉，寧德時代、天齊鋰業兩大企業都賺翻了，上演「寧王」與「鋰王」之爭，最終寧德時代以狂賺近人民幣300億元（約44.4億美元），力壓天齊鋰業，成為該行業最賺錢的公司。

據界面新聞不完全統計，截至目前，已有十多家A股上市鋰電企業公布2022年業績預告，淨利增幅最小的也在一倍左右。

其中，最賺錢鋰電公司還是寧德時代。

從寧德時代此前發布的2022年度業績預告來看，其歸屬母公司淨利潤預計達到人民幣291億元至315億元（約43億美元至46.6億美元），年增82％至97％。即便是扣除非經常性損益後的淨利潤（扣非淨利潤），預計也將達到人民幣268億元至290億元（約39.6億美元至42.9億美元）。

天齊鋰業緊隨其後，去年全年淨利潤預計在人民幣231億元至256億元（約34.2億美元至37.9億美元），年增11倍；另一家鋰礦巨頭贛鋒鋰業去年歸屬上市公司股東的淨利潤預計為人民幣180億元至220億元（約26.6億美元至32.5億美元），年增2.4至3.2倍。

作為動力電池的龍頭企業，寧德時代在2022年前11月的全球動力電池裝車量為165.7GWh（百萬度），全球市占率提升至37.1%，位列全球第一。逐步提升的市占率表明寧德時代仍在持續擴張，獲利水準近乎翻倍就是其業績的最佳註腳，下游整車廠甚至哭訴「在為寧德時代打工」。

不過，寧德時代的淨利潤增速有疲軟之態，受到原材料漲價等因素影響，其毛利率逐年下滑，反而是目前排在第二位的「鋰王」天齊鋰業大有超越之勢。

而在兩者的你追我趕之中，中國中國新能源汽車產業鏈的利潤走向也被暴露出來。

受到新能源汽車需求量持續暴漲的影響，處在行業上游的礦企行情大好。由於鋰礦新增產能釋放緩慢，在需求增長過快的情況下，供不應求的鋰電池上游材料價格水漲船高，帶動鋰礦企業的業績大漲。以磷酸鋰價格為例，其在2021年初僅為每噸人民幣5.1萬元（約7550美元），到2022年高點價格飆升至人民幣56.7萬元（約8.3萬美元）左右。價格暴漲十倍，難怪上游的鋰礦企業大賺特賺。

有分析指出，預計今年上半年中國新能源汽車將持續熱銷，上游的鋰礦資源將會維持供需緊張的狀態，目前碳酸鋰價格的價格回落是一時的，拐點尚未出現，鋰價格在短時間內還會高位運行，以天齊鋰礦為代表的上游企業還將實現較高的獲利水準。

利潤 汽車 利率

上一則

中國首套房貸利率 多個城市跌破4%

下一則

中國去年稅收減少3.5% 稅務總局將嚴打各類偷逃騙稅行為

延伸閱讀

特斯拉電池著火 耗水6000加侖才澆熄

特斯拉電池著火 耗水6000加侖才澆熄
比亞迪電動車去年賣186.3萬輛 全球最多 公司營收破4200億人民幣

比亞迪電動車去年賣186.3萬輛 全球最多 公司營收破4200億人民幣
中國寧德時代落腳德國 衝刺電動車電池產能

中國寧德時代落腳德國 衝刺電動車電池產能
電動車減稅偏袒中國 參議員曼欽提案要求延後實施

電動車減稅偏袒中國 參議員曼欽提案要求延後實施

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機