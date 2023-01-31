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比亞迪電動車去年賣186.3萬輛 全球最多 公司營收破4200億人民幣

記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪公告2022年業績指出，去年利潤年增4倍，且勇奪全球電動車銷量第一。圖為比亞迪 Atto 3 EV 汽車去年11月份在泰國曼谷舉行的第39屆泰國國際汽車博覽會上展出。（路透）
比亞迪公告2022年業績指出，去年利潤年增4倍，且勇奪全球電動車銷量第一。圖為比亞迪 Atto 3 EV 汽車去年11月份在泰國曼谷舉行的第39屆泰國國際汽車博覽會上展出。（路透）

中國知名汽車企業比亞迪30日發布2022年度業績預告顯示，比亞迪去年營收突破人民幣4200億元（約618.9億美元），淨利潤人民幣160億元至170億元（約23.5億美元至25億美元），年增4倍，為425%至458%。比亞迪表示，公司勇奪全球新能源車銷量第一。

比亞迪業績大幅增長主要受惠新能源車熱賣。比亞迪表示，新能源汽車行業持續爆發式增長，比亞迪作為該行業領軍企業，克服複雜嚴峻的外部環境及諸多超預期因素衝擊，新能源汽車銷量年增率強勁增長，也推動獲利大幅改善，並有效緩解上游原材料價格上漲帶來的成本壓力。

比亞迪指出，在手機零組件及組裝業務方面，消費電子行業需求持續低迷，導致產能利用率偏低，該業務板塊獲利承壓，但受益於海外大客戶份額提升及業務結構優化，實現了業務長期穩定、健康發展。

此前，據比亞迪發布的相關資料，去年上半年，比亞迪營業收入構成為：交通運輸設備製造業占比72.55%，日用電子器件製造業占比27.27%，其他占比0.18%。

數據顯示，比亞迪新能源汽車全年銷量為186.3萬輛，年增208.6%，問鼎全球新能源汽車銷量第一名。

去年，比亞迪成為全球首家停售燃油車的傳統整車企業；另一方面，也推出高端品牌「仰望」，有望成為首個與賓士大G正面對決的中國企車品牌。

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