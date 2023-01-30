加速電商化布局 抖音超市上線 挑戰阿里京東

字節跳動旗下短影音平台抖音在App內上線「抖音超市」，全中國用戶都可以線上購物。（路透）

就在兔年開工第一天，字節跳動旗下短影音平台抖音 在App 內上線「抖音超市」，全中國各地用戶都可以在抖音內進行線上購物。目前，線上超市已經成為多個網路平台爭奪的重點領域，除抖音超市之外，天貓、京東、美團等平台均推出線上超市業務。

抖音超市已正式上線營運，用戶在抖音App中搜索「抖音超市」即可進入，商品包括乳飲沖調、紙品洗衣、酒水保健、電器百貨等品類，幾乎覆蓋除生鮮之外的全部超市品類，當天付款次日發貨。

界面新聞報導，手握8億用戶流量的抖音早在2018年就涉足電商 ，為淘寶等協力廠商平台帶貨；2019年開始自建抖音小店；2020年正式成立電商部門；到2022年5月，抖音將「商城」放到抖音首頁，如今又上線抖音超市業務，步步逼近阿里、京東、美團等電商巨頭的大本營。

去年下半年就有媒體爆料，字節跳動已申請註冊「抖音超市」商標，並開啟招商，試點城市包括廣州、深圳、惠州和東莞等，這些城市的部分消費者可以在抖音商城中找到「超市」入口，在抖音超市中購物。

據《富比世中國》報導，去年以來，抖音一直在加速電商化布局，尤其在物流配送方面下功夫。2022年8月，抖音與餓了麼合作，為用戶提供物流配送服務；9月，京東快遞、中通、圓通、韻達、順豐等接入抖音電商「音需達」服務，將為抖音用戶提供送貨上門等高品質配送服務；12月，抖音與達達、順豐同城、閃送達成合作，提供「團購配送」服務，逐步實現團購套餐「全城平均1小時達」。

另一短影音平台快手也在加碼布局電商。去年12月5日，快手電商召開2023年年貨節商家大會。期間，快手電商宣布將拿出10億人民幣（約1.47億美元）紅包助力商家。

在短影音平台電商化的同時，天貓、京東等傳統電商以及小紅書等社群，也在大力布局短影音內容，大有抖音化的趨勢。業界普遍認為，無論是抖音電商化，還是電商抖音化，背後展現出的都是儘管內容形式千變萬化，但網路的盡頭就是電商。

不過，從目前的競爭來看，抖音超市的優勢是擁有抖音這個大流量入口，但在供應鏈和物流上和天貓超市、京東超市相比還存在短缺。抖音超市能否快速補齊短缺，將決定其能否將超市業務持續營運下去。