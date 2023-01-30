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中國消費市場回暖 有望穩步復甦

記者陳言喬／綜合報導

中國今年春節又回到熱火朝天景象，旅遊風景區摩肩接踵、車站機場人流湧動、電影院線又見火熱、餐飲小吃重現排隊，國內消費回暖態勢明顯，媒體稱中國今年消費有望呈現穩步發展態勢。

中國經濟日報報導，2022年，中國經濟運行受到多重超預期因素衝擊，特別是疫情導致聚集性、接觸性消費受限，給整個消費市場帶來明顯衝擊。面對多重壓力，官方及時推出一系列促消費政策，穩住國內消費市場，隨著疫情防控政策不斷優化以及擴內需促消費政策措施持續發力，年底消費市場已經出現改善。

國家統計局資料顯示，去年12月社會消費品零售總額降幅比11月收窄4.1個百分點。春節期間消費延續回暖態勢，這反映出消費復甦仍具備諸多有利條件。

中國消費發展長期向好的基本面沒有改變。中國有14億多人口，消費市場空間廣闊。儘管去年受疫情多發頻發影響，消費市場復甦承壓，但消費對經濟發展的重要支撐作用沒有改變，在較大壓力下展現出強勁韌性。去年，最終消費支出超過60兆元人民幣（約8.85兆美元），占GDP的比重保持在50%以上，對經濟增長貢獻率為32.8%，拉動GDP增長1個百分點。

隨著疫情防控政策優化落實，消費場景正在有序恢復。

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