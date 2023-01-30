攜手美汽車一哥 鴻海電動車傳與通用洽談代工

鴻海電動車 事業金兔年開春報捷，傳正與全美最大車廠集團通用汽車 （GM）洽談代工訂單，呼應拜登政府「領導美國電動車產業」的目標。鴻海電動車版圖再下一城之際，也為群創、乙盛-KY、廣宇、鴻準等鴻海車用供應鏈增添營運動能。

針對相關傳聞，鴻海29日不予置評。負責鴻海北美電動車業務的鴻海副總暨產品長蕭才祐先前曾預告，美國降低通膨法（IRA）推波助瀾下，鴻海正與美日韓歐等地四大傳統車廠洽談代工合作，預估2023下半年可量產傳統車廠電動車，2024年進入爆發期，市場研判，鴻海正接洽的美系傳統車廠就是通用汽車。

據了解，通用汽車金融海嘯期間因破產遭美國財政部接收多數股權，成為美國國營企業之後，積極轉型衝刺新能源車事業，以國營事業之姿呼應拜登政府政策，並訂下2025年前要斥資200億美元投資電動車、2025年前發表30款純電動車的目標，對產能需求急迫。

由於車用晶片荒仍未完全舒緩，恐成為通用汽車衝刺新能源車的絆腳石，業界傳出，通用汽車找上鴻海，希望透過「以晶片換代工」的模式進行合作，即藉由鴻海電子代工一哥握有的晶片龐大資源，協助提供通用汽車充裕的車用晶片，通用汽車則將其電動車交由鴻海代工。

業界人士分析，鴻海集團與通用汽車頗有淵源，先前鴻海承接的美國俄亥俄州廠就是過去通用汽車的燃油車工廠，最顛峰時一年可生產60萬輛汽車，是北美單一車種最大工廠之一。

另外，群創早已打入通用汽車供應鏈，提供車載顯示器等解決方案，若鴻海集團此次順利取得通用汽車電動車大單，很快就可以上手。

通用汽車集團為美國最大車廠集團，去年在美國銷售227萬輛汽車，年增2.5%，其中，去年第四季銷量成長41.4%，擊敗豐田。

通用汽車在全球生產銷售別克、雪佛蘭、凱迪拉克、GMC、五菱、寶駿、霍頓等一系列品牌車型並提供服務，並正加快衝刺相關事業，趕工生產純電悍馬車，同時發表Chevrolet Silverado電動皮卡車、Chevy Equinox純電休旅車等新產品，與特斯拉、福特等同業搶市。

通用汽車將電動車視為「成長機遇」 ，外界預料該公司將會發布更多主流車型，如雪佛蘭Blazer和Equinox EV crossovers等。先前受市場質疑車用晶片不足恐導致通用汽車的電動車發展藍圖無法達標，如今找上鴻海協助確保晶片供應無虞，業界看好雙方合作成局呼聲高。