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中國手機市場遇寒流 銷量10年最慘

記者戴瑞芬／綜合報導
2022全年中國市場智慧手機銷售放緩，蘋果、vivo、OPPO、小米等所有手機品牌均有不同程度銷量下滑。圖為一間小米之家。（中通社）
2022全年中國市場智慧手機銷售放緩，蘋果、vivo、OPPO、小米等所有手機品牌均有不同程度銷量下滑。圖為一間小米之家。（中通社）

中國智慧手機市場遇到十年來最冷寒流，據Counterpoint Research28日發布，2022年智慧手機銷量年減14%，是十年來最低，下滑速度甚至比筆記型電腦還慘。

其中，第四季下降15%，原因是宏觀經濟逆風和疫情影響，導致銷售額暴跌。

Counterpoint Research指出，2022全年中國市場智慧手機銷售放緩，蘋果、vivo、OPPO、小米等所有手機品牌均有不同程度銷量下滑，但蘋果的降幅明顯小於其餘品牌。

蘋果的銷量僅年減3%，而OPPO、vivo和小米等主要Android廠商卻大幅下降，分別下降27%、23%和19%。

這使得蘋果在中國市場市占，從2021年16%，2022年增至18%。而全年銷量冠軍的vivo，市占則從2021年的21.5%，2022年收縮至19.2%。

以去年第四季銷售來看，蘋果創下有史以來最高的季度銷售，提升在中國市場占比達23.7%；vivo銷量排名第二，占比17.2%；排名第三的OPPO，去年第四季銷量占比16%，全年市占17.5%，較2021年20.7%下滑。而排名第五的小米慘遭瓜分市占縮減。

集微網報導，2022年中國市場智能手機銷量約2.55億支。

不過，2022年中國5G智慧手機銷量年增6個百分點，占比84%，市場預估5G手機將成為智慧手機市場主流，預計2024年中國市場5G智慧手機滲透率將達96%。

據CINNO Research預測，短期內疫情的影響仍將持續抑制智慧手機消費需求，預估要到下半年銷售才將逐步好轉。

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