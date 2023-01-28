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中國汽車去年出口311.1萬輛 躍居全球第2

財經新聞組／綜合報導
據中國汽車工業協會發布，中國2022年汽車出口達到311.1萬輛，大幅增長54.4%，超越德國躍居全球第二大汽車出口國，僅次於日本。圖為上海汽車臨港工廠在疫情下拚產。（中新社）
據中國汽車工業協會發布，中國2022年汽車出口達到311.1萬輛，大幅增長54.4%，超越德國躍居全球第二大汽車出口國，僅次於日本。圖為上海汽車臨港工廠在疫情下拚產。（中新社）

據中國汽車工業協會發布，拜海外供給不足與中國企業競爭力增強，中國2022年汽車出口達到311.1萬輛，大幅增長54.4%，超越德國的265萬輛躍居全球第二大汽車出口國，僅次於日本

中央社報導，日本在2022年前11個月出口320萬輛汽車，雖仍保持世界第一，但全球性晶片短缺和疫情導致零組件長期採購困難，日本車企不得不減產，光是上半年出口就跌了14%。相形之下，中國具有全產業鏈優勢，疫情後趁勢而起；2022年第四季，中國汽車出口數量已超越日本。

綜合太平洋證券等研究報告，中國汽車產業鏈相對完備，在晶片供應短缺導致全球車企承壓下，得益於自主品牌在三電技術和智慧駕駛相關領域逐步建立起競爭優勢，中國國產品牌在新能源、智慧化領域的進階，以及產品力和品牌形象的進一步鞏固，有利於銷往更多國家和地區。

據中汽協發布，中國2022年汽車出口最多的國家依序為墨西哥、智利、沙烏地阿拉伯、比利時、澳洲與英國。

中國2022年汽車出口前三強依序是上海汽車、奇瑞汽車與特斯拉中國；最熱銷則是上汽旗下的MG。

據上汽集團發布，2022年銷售整車530.3萬輛，連續17年保持中國國內第一。另外，上汽外銷達到101.7萬輛，年增45.9%，連續7年蟬聯車企榜首，主要是靠2007年收購的英國經典跑車品牌MG。

MG燃油車在澳洲、紐西蘭、墨西哥、泰國、智利等近20個國家擠進前10大品牌；MG4 Electric電動車目前已在近30個歐洲國家上市，每月新增訂單逾萬輛；主力為皮卡、MPV等車款的上汽大通MAXUS，2022年外銷突破22萬輛。上述掛著MG的車都在中國製造。

中國自主品牌奇瑞汽車（Chery）2022年大豐收，不僅銷量首度突破百萬，其中逾三分之一的45萬輛外銷多國，比2021翻倍成長。這家外銷占比最高的中國車企，最早積極布局海外市場。

奇瑞目前在南美洲站穩市場，銷量較好的是巴西，月銷3000輛左右，其次是俄羅斯、智利的2000輛和1500輛。

奇瑞外銷並非純靠價廉取勝，外銷主力的瑞虎8 Pro Max休旅車，在南非售價約人民幣25.08萬元（約3.7萬美元），僅比同級的賓士GLA休旅車便宜不到7370美元。

排名第三的則是特斯拉中國。2022年，特斯拉上海超級工廠交付超過71萬輛，年增48%，其中44萬輛內銷，27.1萬輛外銷，自製率高達95%。

特斯拉2022年成長未達預期，元旦過後就祭出大降價，果然奏效，光是1月上半月在中國接單量就超過上月的五倍；上海超級工廠將繼續承擔特斯拉外銷的第一重責。

汽車 特斯拉 日本

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