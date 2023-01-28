台壽險外幣資產1月恐匯損千億台幣 台美利差持續擴大

新台幣對美元連續三個月升值，壽險業今年1月外幣資產匯兌損失估計超過新台幣1000億元。（本報資料照片）

台美利差持續擴大，避險成本愈來愈貴；新台幣對美元連續三個月升值，不避險又有匯損壓力，壽險 業兩害相權取其輕，今年1月外幣資產匯兌損失估計超過1000億元（台幣，下同，約33億美元），牽動1月整體稅前淨損估計超過300億元。

所謂兩害相權取其輕，大型壽險公司投資 部門主管27日解釋，避險成本大幅攀升下，不避險的匯兌損失比避險所花成本要小，壽險公司寧願降低避險部位，也就是不要避險來因應。

新台幣去年11月以來，連續三個月對美元升值，整體壽險業的外幣資產避險部位比率，預估從去年11月底平均約68%，降至65%左右。

壽險業從事避險的衍生性金融商品工具，最大宗為Currency Swap（貨幣 互換）、次為NDF（無本金交割遠期外匯），前者反映兩國利差，利差越大，換匯成本越高；後者與預期心理有關，升值預期越濃，NDF越貴。

壽險公司主管說，目前C.S.的一年期避險成本約3.6%、3.7%，NDF則是超過4%，兩者平均下來，避險成本接近4%。

壽險公司的外幣資產如果不避險，新台幣升值會有匯兌損失，不過，只要新台幣升值幅度不要超過3%，不避險的結果，損失情況會比避險結果要好。