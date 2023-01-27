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港股兔年「開門紅」 去年4月來新高 汽車、蘋果概念股走強

記者葉文義／綜合報導
香港交易所26日舉行新春開市儀式，港股也不負眾望，兔年第一個交易日大漲2.4%，創近11個月新高。（歐新社）
香港交易所26日舉行新春開市儀式，港股也不負眾望，兔年第一個交易日大漲2.4%，創近11個月新高。（歐新社）

港股兔年首個交易日迎來開門紅，兩大指數開高走高，恒生指數漲2.37％，收盤報22566.78點，續刷去年4月以來新高；恒生科技指數漲4.26％，收在4763.61點，續創去年7月以來新高。

26日港股個股呈漲多跌少態勢，盤面上，汽車、旅遊、物業服務及管理、半導體、電影、鋰電池、蘋果概念、特斯拉概念等類股走強。

其中，汽車股全天強勢，蔚來汽車大漲近13％，理想汽車漲超12％，小鵬汽車漲10.47%；水務、煤炭、教育、航運及港口、電力等類股走弱。熱門股方面，騰訊控股上漲近4%，收盤報406.8港元，股價重回400港元。

蘋果概念股26日也普遍走高，丘鈦科技漲10.96%，高偉電子漲12.43%，舜宇光學科技漲8.51%；電影概念股上漲，檸萌影視漲7.32%，IMAX中國漲6.44%，歡喜傳媒漲10.42%。

另，小米兔年第一個交易日大漲12.48%。小米此前回應「汽車設計檔案洩密」稱，該檔案並非最終檔案，但仍將嚴肅處理。

華盛證券指出，美國聯準會將在2月上旬公布議息結果，市場已預期此次升息幅度將稍見降溫，可能僅會升息0.25個百分點。投資者普遍預期，美國利率最終上升到5％至5.5％之間就會見頂。十年期美國公債殖利率近期漸見穩定，將徘徊在3.4％至3.6％附近。

耀才證券分析，恒生指數已連升第五周，累積升幅達到近2,600點或13％，於全球金融市場中繼續名列前茅。但由於市場氣氛仍佳，港股仍能維持良好勢頭，短期有望續創新高。至於個股方面，疫情防控放寬恢復正常及陸港恢復通關概念股，如零售及澳門博彩股仍可繼續留意。

汽車 指數 概念股

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