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勞動、退撫基金銀彈上膛 台股添千億元活水

記者江睿智／綜合報導

台股下周一（30日）開紅盤，政府退休基金動向備受關注。據了解，勞動基金及公務人員退撫基金手上合計仍有近千億元台幣，隨時可伺機撥款進場，為台股金兔年開市增添多頭動能。

勞動基金2022年底已完成700億元國內股票絕對報酬型委外案，加上先前已決標、未撥款絕對報酬台幣120億元（約3.97億美元），合計手上仍有台幣820億元（約27.12億美元）可投入台股。另據了解，退撫基金手上亦有台幣150億元（約4.96億美元）已決標未撥款額度，可伺機撥款。換言之，勞動基金加上退撫基金手上共有台幣970億元資金可進場。

儘管今年全球經濟成長趨緩，勞動基金和退撫基金對今年金融市場後市不看淡，勞動基金規劃今年下半年有台幣600億元台幣國內股票委外代操；退撫基金也有國內股票委外計畫，初估額度至少逾百億元，但尚未定案。

若勞動基金運用局、退撫基金管理委員會順利於今年下半年完成委外作業，保守估計，最快今年內，勞動基金加上退撫基金合計有高達近台幣1700億元銀彈可供布局台股。

今年在高利率、高通膨及經濟成長趨緩下，市場仍具不確定性，但勞動基金仍持續多元布局，主因新制勞退基金規模每年以台幣1300億元的速度成長，資金進來需進行投資布局，才能獲取長期報酬。

今年勞動基金規畫台幣600億元國內委外代操，但尚未決定採絕對報酬或相對報酬，初步規劃招標六家投信，每家台幣100億元。

勞動基金運用局表示，今年預期持續升息，但升息幅度會減小，經濟成長仍可望維持正成長，只是會較疲軟，但在高利率、高通膨、經濟成長趨緩下，預期今年金融市場將「先苦後甘」，可望逐月走揚，今年後市不看淡，若市場有大幅波動，是進場好時機。

除了台股外，勞動基金積極布局海外股票，規畫20億元美元、瞄準全球市值型國外股票委外代操，採追蹤全球指數的相對報酬型，預計下半年進行評選，擬遴選約四至六家國外資產管理公司代操。

台股 股票 利率

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