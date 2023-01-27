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中國車市三大利多催動成長 汽車銷量衝2700萬輛 新能源車料增35%

記者林宸誼／綜合報導
業界認為，中國汽車工業產銷目前已處於短期調整的尾聲，將保持溫和增長態勢。（本報資料照片）
業界認為，中國汽車工業產銷目前已處於短期調整的尾聲，將保持溫和增長態勢。（本報資料照片）

對於2023年車市，中國汽車工業協會的預測是，2023年汽車總銷量將達到2760萬輛，年增3%。在強大的產業體系與規模優勢助攻下，2023年的中國新能源汽車銷量，將達到900萬輛，年增35%。

中汽協副總工程師許海東表示，2023年的中國車市將面臨宏觀經濟走勢向好、疫情管控放開、國內國際雙循環等「三大利多」，以及購置稅減半是否延續、芯片短缺、電動車成本高、去庫存壓力、國際政經形勢不斷變化、地方促進消費力度不足等「六重挑戰」。

許海東進一步指出，雖然近幾年中國汽車市場出現了波動，但汽車工業產銷目前已處於短期調整的尾聲，將保持溫和的增長態勢。

結合中汽協多種模型的預測，2023年汽車批發總銷量為2760萬輛，年增3%；其中乘用車銷量為2380萬輛，年增1.3%；商用車銷量為380萬輛，年增15%；新能源汽車銷量為900萬輛，年增35%。

中國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹認為，2021年新能源乘用車批發滲透率約16%，2022年前11個月已達到27%，未來每年滲透率增幅至少10個百分點，2025年將達到突破50%的超高狀態。

乘聯會預估2022年12月新能源乘用車廠商批發銷量73萬輛，與11月相比約增長0.4%，與去年12月增長約45%。全年預估新能源批發在649萬輛，較2021年的331萬輛，年增96%。

展望未來，崔東樹對未來五年中國新能源車市前景保持樂觀，雖然中國傳統燃油車出口在技術層面沒有明顯的優勢，成本也相對較高，但在過去一年中，中國汽車的出口規模已超越德國，成為世界汽車第二大出口國。

此外，中國新能源汽車銷售，已由增量市場逐步轉向存量市場，未來勢必會有一輪重塑和洗牌。

富國基金經理孫彬認為，現在新能源車的銷量占中國市場車銷量的比例基本超出30%，所以後面增速也會逐漸放緩，新能源競爭格局也會有一輪重塑，中間會有一輪新能源車企的洗牌。

先前造車新勢力掌門人均在公開場合表示，年銷跨過10萬輛是個生死門檻，跨過後也不能穩坐，畢竟傳統勢力的反撲力量非常強大，就連賓士這個豪華品牌也對旗下的EQ純電車型給出了人民幣5元到23.76萬元的降價。

2023年伊始，延續了13年的新能源汽車「國家補貼」正式退出了歷史舞台，各家車企在「斷奶」後的應對方式則各不相同，形成了漲價、降價、保價和按兵不動等「四大」陣營。

今年中國車市預測 製表／林宸誼
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