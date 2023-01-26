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美股開年樂歡騰 華爾街重量級法人警告苦頭還在後頭

兔年首個交易日 香港恆生指數大漲2.37％

記者葉文義／即時報導
港股兔年首個交易日迎來開門紅，兩大指數開高走高，恒生指數收漲2.37％，收盤報22566.78點，續刷去年4月以來新高。(取材自新華網)
港股兔年首個交易日迎來開門紅，兩大指數開高走高，恒生指數收漲2.37％，收盤報22566.78點，續刷去年4月以來新高。(取材自新華網)

港股兔年首個交易日迎來開門紅，兩大指數開高走高，恒生指數收漲2.37％，收盤報22566.78點，續刷去年4月以來新高；恒生科技指數收漲4.26％，收在4763.61點，續創去年7月以來新高。

個股呈漲多跌少態勢，盤面上，汽車、旅遊、物業服務及管理、半導體、電影、鋰電池、蘋果概念、特斯拉概念等板塊走強。

其中，汽車股全天強勢，蔚來汽車大漲近13％，理想汽車漲超12％，小鵬汽車漲10.47%；水務、煤炭、教育、航運及港口、電力等板塊走弱。熱門股方面，騰訊控股漲近4%，收盤報406.8港元，股價重回400港元。

蘋果概念股上漲，丘鈦科技漲10.96%，高偉電子漲12.43%，舜宇光學科技漲8.51%；電影概念股上漲，檸萌影視漲7.32%，IMAX中國漲6.44%，歡喜傳媒漲10.42%。

小米漲12.48%，小米此前回應「汽車設計檔案洩密」稱，非最終檔案，將嚴肅處理。　　

華盛證券指出，美國聯準會將在2月上旬公布議息結果，市場已預期此次升息幅度稍見降溫，僅加0.25個百分點。而投資者亦估計利率最終會升到5％至5.5％之間就會見頂。十年期美國公債殖利率近期漸見穩定，徘徊在3.4％至3.6％附近。

耀才證券分析，恒生指數已連升第五周，累積升幅達到近2,600點或13％，於全球金融市場中繼續名列前茅，由於市場氣氛仍佳，港股仍能維持良好勢頭，短期有望續創新高。至於個股方面，疫情防控放寬恢復正常及通關概念股如零售及澳門博彩股仍可繼續留意。

汽車 指數 概念股

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