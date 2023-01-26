疫後拚經濟 中國多地展開助就業春風行動

圖為南京春節前舉行的2023年「創響江蘇」春風行動聯合招聘會。（新華社）

為推動經濟在疫情 防控措施鬆綁後快速復甦，中國人社部在春節期間就開始推動「2023 年春風行動暨就業 援助月活動」於各地展開。據澎湃新聞報導，天津、上海、江蘇、福建、安徽、湖北等地的招聘活動安排於26日發布，盼更有效率、更有溫度的提供就業幫扶，有地方預計提供超過百萬個職缺改善就業。

據報導，中國人力資源和社會保障部自26日起，將陸續公布各省市現場招聘會、線上招聘會、直播帶崗等活動安排，來發布企業用工需求，將職位送到勞動者身邊。

26日發布的，是天津、上海、江蘇、福建、安徽、湖北的招聘活動安排，以天津市為例，在活動期間將展開特色招聘活動300多場，目標為完成全年就業工作「開好頭、起好步」。

上海方面，也預計召開超過300場招聘會，提供就業職缺超過15萬個，江蘇則聚焦農民工、困難人員兩類群體，展開省內南北勞務合作和省際勞務協作對接，促進就業創業，預計籌集職缺達百萬個以上。

福建、安徽、湖北也都以幫助農民工、就業困難人員和擴大招聘為宣傳，強化春節前後企業招工為重點，分別計畫組織超過600場、2,100場、2,500場各類招聘活動。福建省預計提供職缺超過14萬個，湖北省則將預計有近2萬家企業，參加當地的春風行動暨就業援助月活動，提供超過85萬個職缺。

據中國國家統計局本月17日公布，去年12月，中國全國城鎮調查失業率為5.5%，16到24歲青年失業率16.7%，25到59歲勞動力失業率為4.8%。

中國國家統計局長康義當時指出，去年中國就業基本盤整體穩定，全國城鎮新增就業1,206萬人，超額完成預期目標。不過，他坦言，今年中國高等學校畢業生規模預計超過1,150多萬人，就業總量的壓力仍然存在，結構性矛盾仍然突出。