我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

台灣對陸出口 恐持續下滑 估今年減幅達5%至8% 半導體面臨挑戰

記者葉文義／台北報導
2023年台灣對大陸出口恐將持續衰退5％至8％。圖為遭中國大陸禁止進口的釋迦、蓮霧。(本報資料照片)
2023年台灣對大陸出口恐將持續衰退5％至8％。圖為遭中國大陸禁止進口的釋迦、蓮霧。(本報資料照片)

中華徵信所（以下簡稱CRIF）日前發布報告指出，2023年台灣對大陸（含香港）出口恐將持續衰退5％至8％，這將是2023年台灣出口最大挑戰。

財政部數據顯示，去年台灣出口大陸與香港占總出口38.8％，創下近18年來新低，但大陸仍為台灣最大出口市場和最大順差來源地。

受全球終端需求放緩、產業鏈持續進行庫存調整影響，加上大陸新冠疫情惡化干擾生產活動，去年12月台灣整體出口下降至357.5億美元，為20個月來低點，且在高基期作用下，年減12.1％，連續四個月負成長。

展望今年外貿以及兩岸經貿形勢，CRIF認為，自去年9月起台灣整體出口連四月衰退，與對大陸（含香港）去年下半年的出口走弱有著絕對關係。

CRIF表示，目前最需要關注的是，以半導體為主的電子零組件產品及資通訊視聽產品合計占台灣對大陸出口占比達70.98％，而這兩類產品也是11月對大陸出口衰退最明顯的產品，也是2023年出口承壓的所在。

CRIF預期2023年台灣第1季對大陸出口，因為美國對大陸半導體晶片的制裁影響及大陸內需消費不振，電子零組件及資通訊視聽產品的出口將進一步向下探底。全年對大陸出口可能較2022年衰退5％至8％，這將是2023年出口衰退的最大挑戰。

2023 香港 疫情

上一則

搶人才 沃爾瑪調高最低時薪

下一則

大陸受美國出口管制影響 台商布局分化愈趨明顯

延伸閱讀

美駐港總領事評人大解釋國安法 中方表不滿

美駐港總領事評人大解釋國安法 中方表不滿
歐陽娜娜拜年漏寫Chinese 陸網友出征

歐陽娜娜拜年漏寫Chinese 陸網友出征
陸疫情高峰已過 金馬小三通入境 確診首掛零

陸疫情高峰已過 金馬小三通入境 確診首掛零
中解封 各國貨幣政策承壓

中解封 各國貨幣政策承壓

熱門新聞

大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

2023-01-20 11:55

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍