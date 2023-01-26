中國工業機器人產量3年來首見衰退 是否衝擊新能源車受關注

去年中國工業機器人產量44.3萬套，年減4.8%，三年來首見衰退。(中新社資料照片)

中國國家統計局最新公布資料顯示，去年中國工業機器人產量44.3萬套，年減4.8%，三年來首見衰退，新冠疫情 和供應鏈 短缺是產量下滑的主因，由於工業機器人是生產新能源汽車 的重要設備，未來是否影響中國新能源汽車產量受到關注。

界面新聞報導，在中國機器人產業發展大會上，全球四大機器人廠商ABB的機器人業務中國區總裁梁銳分析，全球經濟衰退疑慮、通膨導致原材料成本大幅上漲，加上過去一年核心零組件短缺、運輸成本增加等因素，都對工業機器人的產量造成衝擊。

中國工業機器人產量上一次出現衰退是在2019年，年減6%，之後的2020年和2021年，中國生產的工業機器人均大幅增長，分別成長19%和45%。

中國機器人產業聯盟資料顯示，從2013年開始，中國中國已連續九年成為全球最大的工業機器人市場，也是增速最快的一個市場，主要原因是汽車製造業快速成長，尤其新能源汽車產量增速最快。

中國工業機器人去年初原本形勢大好，去年第1季，中國工業機器人產量一度保持正成長，但4月和5月受到上海封城影響，產量出現下滑，分別下跌8.4%和13.7%，在去年6月雖然有所回升，年增2.5%，但未能挽回前兩個月產量下降的損失，上半年整體下滑逾11%。

除產量下滑外，工業機器人企業去年上半年財報普遍虧損。新松機器人、哈工智能、新時達與埃夫特分別虧損人民幣1.5億元、2.8億元、2419萬元及7225萬元（約2210億美元、4126億美元、356.5萬美元及1064萬美元）。

四家機器人企業均表示，第2季疫情和原材料價格上漲致工業機器人毛利率下滑，是該行業上半年普遍虧損的主要原因。