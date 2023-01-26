台灣鏡頭三雄資本支出 衝新台幣百億元

市場估計，在大立光領軍下，玉晶光、先進光等台灣蘋果鏡頭三雄今年資本支出合計將逾百億元。（路透）

全球消費性電子市場買氣低迷，筆電及手機首當其衝，僅蘋果 逆勢抗壓，除了下半年iPhone 15有望迎來久違升級，首度搭載潛望式鏡頭之外，筆電鏡頭規格也將同步提升，市場估計，在大立光領軍下，玉晶光、先進光等台灣蘋果鏡頭三雄今年資本支出合計將逾百億元新台幣（約3.3億美元），為下半年獲利鍍金。

大立光、玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商，先進光則供貨iPad、Macbook等鏡頭，三家公司去年已陸續大手筆投入資本支出，其中，大立光去年度資本支出新台幣78億元（約2.5億美元），年增32%；玉晶光去年前三季資本支出新台幣53.5億元（約1.7億美元），年增50%，超越前年全年；先進光去年前三季資本支出新台幣6.8億元（約2245萬美元），年增12.6%，估計全年資本支出落於新台幣6億元至8億元（約1981萬美元至2642萬美元）高檔。

因應今年蘋果硬體產品鏡頭規格升級，大立光、玉晶光、先進光積極部署重兵，其中，最受矚目的當屬iPhone 15有望迎來鏡頭大升級，並揮別先前iPhone在特定角度拍照時出現奇怪「綠點」甚至是一整條綠色光影，反射周遭光源的「雜訊光（Flare）」問題。

據了解，蘋果在研發多年後，今年將以特製ALD原子層沉積鍍鏌機台，大舉強化影像品質，相關機台要價上億元，是一般鍍膜機價格的數倍，大立光積極添購相關機台以滿足大客戶需求。

由於機台交機時間長，且機台到位仍須驗證，據了解，大立光前年下半年陸續購入ALD機台，加上掌握解雜訊光（Flare）技術，除了長焦鏡頭外，新增兩片稜鏡未來也都需要鍍鏌。供應鏈 透露，大立光下單添購的ALD機台造價總額達新台幣85億至90億元（約2.8億美元至2.9億美元），遠超越歷年資本支出，大立光挾技術優勢，有望通吃新機升級訂單。

玉晶光不僅供貨iPhone鏡頭，也是今年蘋果首發VR／AR穿戴裝置的鏡頭供應商之一。玉晶光總經理郭英理表示，去年資本支出主要聚焦光學零組件、VR及手機鏡頭等，已陸續添購設備，預計今年順利生產，公司對營運仍正向看待，不過，針對整體大環境仍有不少變數，公司審慎因應，但今年資本支出可能比照2021年，達約新台幣52億元（約1.7億美元）。

先進光因切入蘋果筆電供應鏈，近年大手筆在台中擴建新廠。先進光董事長高維亞表示，儘管今年筆電大環境挑戰仍多，但受惠客戶新產品導入，今年第4季台中新廠將量產，加上整體筆電規格明顯提升，800萬畫素已成主流，先進光今年營運審慎樂觀。法人預期，隨新廠加入營運行列，先進光今年營運仍有雙位數增長，再創新高。