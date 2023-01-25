航次恐取消三成 西方對中貨需求減少 衝擊航運

國際對中國貨物的需求轉弱，已使得中國幾個最大港口航次取消的情況增加。（路透）

國際對中國貨物的需求轉弱，已使得中國幾個最大港口航次取消的情況增加，這削弱了市場原先認為中國取消新冠清零政策後可望帶來經濟拉抬效益的預期。

英國 金融時報報導，中國產業人士指出，航次取消的情況變多，航運業者因載運貨物不足、或擔心船期延誤，因而取消港口的船舶航次。

雖然在農曆新年期間，航運業取消航次是很常見的，但供應鏈 資料服務業者Drewry表示，今年取消航次的比率「特別高」，原因是西方國家的需求減少。中國出口已經連續三個月下滑，使得原本就已苦陷掙扎的經濟模式的一大核心支柱遭削弱。

Drewry表示，從亞洲向東行駛橫越太平洋或往歐洲的航次取消率在未來數周將達31%，高於去年同期的23%與2021年的16%。

除了需求疲軟外，中國過去一個月新冠案例估計數以億計，對該國境內供應鏈造成壓力，導致員工人力短缺與工廠關閉，也使得出貨需求減少。

上海安貝海運公司執行長楊新天表示：「隨著病毒在中國各地擴散，船運市場比我預期的最糟狀況還糟。」「市場上有很多空船，然而準備好出貨的貨物較少。」他把這種情況比擬為2020年初新冠疫情 爆發初期的情況。該公司的船隊擁有數十艘船。

數據業者eeSea執行長桑德博爾（Simon Sundboell）表示，干擾因素的本質已經變化，航運市場從一個火熱的市場轉變為需求轉弱，「產業慢慢回到正常，由於需求降低，必須取消更多」。

一名上海製造業者表示，航運業者就是不進港，因為沒有貨運量，而需求下滑正導致航運業者縮減航行中的船舶數量。

乾散貨航商嘉吉海運（Cargill Ocean Transportation）總裁迪勒曼表示，疫情的爆發絕對是導致航次取消增加的原因，他說該集團沒有取消貨運，但近月減少運煤至中國，部分原因是季節性的需求變化。他認為航運產業現在仰賴經濟景氣回升，「人們認為第一波新冠疫情將過去，政府將推出刺激措施，因此人們開始感到樂觀」。