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中復常催升油價 中海油升勢凌厲

財經新聞組／北京25日電

中國復常將帶動原油需求上升，油價看漲令「三桶油」盡顯強勢，中海油公布今年油氣淨產量增加5%至7%的目標，刺激股價突破橫行區後升勢凌厲，與52周高位11.64元僅一步之遙。

大公報報導，早前，中海油首席財務官謝尉志在今年戰略展望中表示，俄烏衝突持續導致能源危機，推高天然氣價格，而中國能源需求已恢復，令供給格局改變，油組亦加強供給調控。雖然歐洲冬季並未如預期般出現能源危機，但能源供給能夠回到以往水平的機會不大，種種因素將令油價居高不下。

另一方面，中海油公布去年淨產量預計達約6.2億桶油當量，今年目標為6.5億至6.6億桶油當量，中國約占70%、海外約占30%。2024年和2025年，淨產量預計將分別增到為6.9億到7億桶油當量和7.3億到7.4億桶油當量。

至於今年資本支出預算總額為1000至1100億元人民幣（約147.3至162億美元）。今年預計將有9個新項目投產，主要包括中國渤中19-6凝析氣田一期開發項目和陸豐12-3油田開發項目，以及巴西Mero-3項目等。2022年至2024年全年派息比率料不低於40%；無論經營表現如何，全年股息絕對值預計不低於每股0.7元。近期油價節節上升，市場相信中國因素將是最大動力，另外憂慮制裁俄羅斯令原油產量帶來影響，亦利好油價，業界甚至預測布蘭特期油將升至110美元，展望今年油股看高一線。

油價 預算 俄羅斯

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