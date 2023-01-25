避險基金 大舉加碼中概股 高盛：做多中國迅速成為共識

股民在杭州一證券交易場所關注股市行情。（新華社）

中國結束嚴格的新冠肺炎清零政策過後，家家戶戶準備從去年所累積高達2.6兆美元儲蓄中釋放一波「報復性消費」，避險基金也為此大舉加碼中國企業（中概股）的股票 。

路透取得高盛 的周報顯示，中概股在全球投資組合中漸漸重獲青睞，投資人過去10周中有8周增加的部位超過了做空的部位。高盛指出，中概股累計四周的淨買入規模，創下開始追蹤此數據以來最高紀錄。

截至1月19日，中國企業上市股票占高盛追蹤的全球基金淨部位13.1%，高於10月底的7.1%，但仍低於2020年7月所創15.3%的高峰。

高盛的報告根據客戶資金流動情況，指出中國是「本周主要基金迄今為止淨買入最多的市場」，「在我們看來，做多中國正迅速成為共識」。MSCI（明晟）中國指數自2023年初來已上漲13.55%。路透本月早先也報導，押注中國解封並買進被打壓股票的避險基金，在去年底享有極高的回報。

中國優化調整疫情 防控政策，經濟活力和潛能進一步彰顯和釋放。外國媒體和國際人士從中國春節看到了一個充滿生機活力、蓬勃向上的中國。

不過，華爾街日報報導，就在有跡象顯示全球通脹放緩之際，中國經濟經過多年的嚴格疫情防控後重新開放，引起了人們對於這是否會推動物價再次上漲的疑問。許多經濟學家並不太擔心，只是說最初的不確定性將使美聯儲等一些央行面臨的情況變得複雜，這些央行已在通過加息促使經濟增長放緩，以此來對抗通脹。隨著國內經濟復甦，中國可能會消耗更多能源，進而會給石油等大宗商品價格帶來上升壓力。