台電子大廠 加速進軍墨西哥 鴻海、和碩、廣達等有動作

日經亞洲網站報導，鴻海等台灣科技大廠正加緊在墨西哥 投資擴大產能，以滿足在北美洲就近生產電動車 和伺服器的需求。

報導說，台廠這波墨西哥投資熱潮是回應美國政策改變，並順應客戶要求，因為這些客戶也逐漸把局部供應鏈 從東方遷移至西方。

日經指出，全球最大電子代工製造商富士康（鴻海）最近在墨西哥設區域總部，以便集中管理當地子公司和事業群，讓資源發揮最大效益，對北美客戶提供更好的服務。

鴻海不僅為蘋果公司組裝iPhone，大客戶還包括Google和亞馬遜的AWS，近年來更把電動車視為驅動未來成長的優先領域，客戶名單已加入美國電動車新創Lordstown、Fisker和INDI EV。

知情人士向日經透露：「富士康已在當地贏得電動車新客戶。墨西哥是該公司今年策略性投資的一大關鍵地點。富士康在北美洲將有三個製造選項：俄亥俄州、威斯康辛州和墨西哥。」

其他台灣科技製造大廠，包括和碩、廣達、仁寶，以及英業達，今年全打算擴充墨西哥製造產能。這些公司都是伺服器和資料中心要角，和鴻海一樣，也都把更多資源配置在電動車，盼能搭上這個新興領域需求日增的列車。

日經報導指出，這些台廠資源配置紛紛轉向墨西哥，凸顯供應鏈分散化新趨勢。2018年美中科技戰開打時，供應商先把生產伺服器、路由器和遊戲機的產能從中國遷往台灣和東南亞，以降低華府制裁中國製品的連帶衝擊；如今，跡象顯示，供應鏈轉移進一步從東方遷往西方。

客戶包括特斯拉與通用汽車的和碩，今年在墨西哥和東南亞已編列3億至3.5億美元的資本支出，副董事長程建中表示，這是順應客戶日益要求供應鏈分散化和就近服務終端市場。仁寶總經理兼執行長翁宗斌也說，仁寶將擴大墨西哥廠的車用電子產能。廣達正在墨西哥招聘更多工程師，鎖定精通車用電子運算系統的人才。

台經院供應鏈資深分析師邱世芳表示，墨西哥對科技供應商來說是相對熟悉的投資環境，許多廠商在墨國設廠生產家電和電腦已有數十年之久，「把資源投入墨西哥早就有跡象可循，但這股趨勢近幾個月來更明顯，在美國通過通膨削減法（IRA）後尤然。