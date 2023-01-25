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台央行升息決策 內部爆鷹鴿大戰

記者廖珮君／台北25日電

央行日前公布2022年底理監事會議事錄摘要，央行內部鷹、鴿派言辭交鋒、互不相讓。多數理事贊成央行2022年底升息半碼的決策，但有三位理事投下反對票，痛批央行過度樂觀看通膨，至今仍無法擺脫長期低利的陷阱，若以升息半碼龜速爬行，將無法抑制通膨及民眾通膨預期心理，認為應該升息1碼。

有關貨幣政策的摘要全文共七頁公布，光是利率鷹鴿交鋒的篇幅就長達近六頁，而報告另一重點，「房市」僅約莫一頁。

這三位投反對票者包括央行副總裁陳南光及理事李怡庭、陳旭昇，後兩人也是「致富的特權」一書的作者。央行是在2022年12月15日決議升息半碼到1.75%，並暗示有鑑於通膨得到控制，將在2023年停止升息。

據議事錄摘要，鷹派理事代表發言後，旋即有鴿派理事駁斥，呈現雙方尖銳激辯的狀況。其中一位鷹派理事直言，台灣看似相對其他國家溫和的通膨，是因政策性管制（電價調整）及低估了房租所致，核心物價不會快速下降。

目前台灣金融業隔拆利率距歷史低點不到0.5個百分點，遠低於金融海嘯前的水準，未來政策利率調降空間會受到限制。

該理事甚至示警，央行緊縮性貨幣政策抉擇涉及困難的取捨問題，1970年代歷史經驗顯示，緊縮力道不足、過早放鬆的貨幣政策將使通膨拖延更久，更易落入「停滯性通膨」的陷阱。央行至今無法擺脫長期低利，若仍以升息半碼速度爬行，將無法抑制通膨、及消弭民眾通膨預期心理。

另一位鷹派理事也點出M2成長率已連續27個月超逾央行參考區間6.5%的上限，認為應做調整，並指出應改以發存單或直接升息來取代調升存款準備率，致力對抗通膨。

M2成長率高低，是作為央行對中長期通膨定錨的參考指標；而央行發定存單、從銀行手上回收游資，也具有緊縮貨幣的政策效果。

不過，鷹派理事見解，隨即遭鴿派駁斥。鴿派理事直言，若央行緊縮力道過重可能產生經濟衰退的風險、危害經濟弱勢族群，升息幅度需看國內通膨變化、及受全球影響的經濟成長狀況而定，央行採半碼「溫和緊縮」是可接受的。

央行 升息 貨幣

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