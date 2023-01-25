中國有效發明專利達421.2萬件 位居世界第一

中國國新辦日前舉行2022年知識產權相關工作情況發布會。國家知識產權局副局長胡文輝在會上介紹，中國是世界上首個國內發明專利有效量超300萬件的國家，其中高價值發明專利擁有量達到132.4萬件，同比增長24.2%，占發明專利有效量的比重超過四成。

北京商報報導，據胡文輝介紹，截至2022年底，中國發明專利有效量為421.2萬件。其中，發明專利有效量為328萬件。中國每萬人口高價值發明專利擁有量達到9.4件。世界知識產權組織最新發布的「世界知識產權指標」報告顯示，中國發明專利有效量已經位居世界第一。

據胡文輝介紹，截至2022年底，中國國內擁有有效發明專利的企業達35.5萬家，較上年增加5.7萬家，擁有有效發明專利232.4萬件，同比增長21.8%。其中高新技術企業、專精特新「小巨人」企業擁有有效發明專利151.2萬件，占國內企業擁有總量的65.1%，較上年同期提高0.5個百分點。

根據世界知識產權組織（WIPO）發布的「世界知識產權指標」報告顯示，2021年中國是提交專利申請數量最多的，接近全球申請量的一半。截至2021年，全球有效專利數量約為1650萬件，其中，中國以有效專利數量360萬件超過美國的330萬件，成為2021年有效專利數量最多的國家，緊隨其後的是日本（200萬件）、南韓 （120萬件）、德國 （87萬件）。

此外，WIPO表示，2021年中國、南韓、印度的專利申請量增長強勁，同比分別增長5.5%、2.5%和5.5%。相比之下傳統經濟發達國家的專利申請量在2021年開始下降，其中美國下降1.2%、日本下降1.7%、德國下降3.9%。

國家知識產權局和國家統計據聯合發布的專利密集型產業增加值的統計數據中顯示，2021年中國專利密集型產業增加值突破14萬億元，同比增長17.9%。產業增加值占當年GDP的12.44%，就業 人員占全社會就業人員的6.5%。

在專利密集型產業這個指標上，中國與一些發達國家還存在差距。2022年美歐發布的最新報告顯示，美國專利密集型產業增加值占GDP比重為24%，就業人員所占比重為13%；歐盟專利密集型產業增加值占GDP比重為17.4%，就業人員所占比重為11%。