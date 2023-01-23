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台積電在今年CES「隱形出席」 彰顯台灣科技業軟實力

編譯簡國帆／綜合外電
台積電雖不愛出現在鎂光燈前，影響力卻四處可見。（美聯社）
台積電雖不愛出現在鎂光燈前，影響力卻四處可見。（美聯社）

台積電雖不愛出現在鎂光燈前，影響力卻四處可見，代工生產的晶片幾乎遍及所有先進消費者電子產品，也暗示即便晶片業正苦於供應過剩，台積電今年仍將主宰全球晶片市場，最完美的例證就是該公司雖未參與今年的拉斯維加斯消費電子展，這座台灣「護國神山」生產的晶片仍出現在從最先進的桌上型電腦處理器、到微型喇叭等所有產品。

香港南華早報報導，今年CES的第一場重大發表會是在1月4日，超微（AMD）發表最新款的個人電腦（PC）晶片，包括Ryzen 7045系列產品、及三款新晶片。超微的主要代工廠是台積電，這些產品是以台積電的5奈米與4奈米製程生產。

輝達在CES發表的RTX 40系列繪圖處理器，也是由台積電以5奈米製程代工生產，高通發表的衛星聯網數據機晶片似乎也是以台積電的7奈米製程打造，台積電據傳已獲得高通的大筆射頻晶片訂單，將用於下一代的iPhone。

xMEMs也用台積電的技術，生產單晶片微型喇叭；這項技術是以微型機械電子系統，發出xMEMs號稱精確度與清晰度都高於許多傳統喇叭的聲音。幾乎所有在CES發表的重大產品，似乎都和台積電有某種連結。

這其實也很正常，因為台積電幾乎包辦所有全球最先進晶片的生產，但台積電向來不喜歡在台前亮相，通常在幕後扮演沉默而可靠的夥伴角色，該公司上月在鳳凰城新廠的移機典禮，與會者包括美國總統拜登、蘋果執行長庫克等產官領袖，是少見的高調事件。

不過，南華早報指出，隨著美中緊張升高、華府對北京祭出晶片相關制裁，讓台積電的知名度愈來愈高，再加上台積電在全球晶片供應鏈不容忽視的地位，台積電也可能必須習慣鎂光燈。台積電過去兩年在晶圓代工市場的市占率介於56%~59%，台灣晶片業更掌控約三分之二的晶片市場。

台灣也在CES展現支持，當局支持的科技新創基地（Taiwan Tech Arena）計劃也贊助96家企業參加今年的CES。當局支持的企業包括程式控制音樂盒與雲端零售軟體業者，和中國大陸以硬體為主的業者形成鮮明對比。

南華早報指出，這證明了台灣科技業的軟實力，但箇中核心仍是晶片。

台積電 晶片 CES

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