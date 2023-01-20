我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

谷愛凌拿下今年首面金牌 入籍中國後累積20金

彭博：台灣晶片業者面臨更大的庫存去化壓力

編譯葉亭均／綜合外電
彭博分析師認為，台灣晶片業者面臨更大的庫存去化壓力。圖為示意圖。（路透）
彭博分析師認為，台灣晶片業者面臨更大的庫存去化壓力。圖為示意圖。（路透）

彭博分析師認為，台灣晶片業者面臨更大的庫存去化壓力，台積電、聯發科與其他晶片業者未來三至六個月的獲利減幅可能比預期更糟，因為有跡象顯示價格跌得更深，出貨進一步延後，反映半導體供應鏈仍在削減庫存。

彭博行業研究的分析師指出，台灣以聯發科為首的無廠半導體業者獲利疲軟的情況可能延續至第1季之後，十大IC設計業者公布低於預期的營收，代表該產業仍受飽受緩慢庫存去化的困擾。

分析師說，由於消費者與企業需求急遽降溫，尤其是對智慧手機與個人電腦需求冷卻，IC設計業者必須進行更多降價以減少庫存，這可能會持續至第2季末，而且會大幅傷害業者的利潤率。

另外，晶圓代工業者可能面臨產能利用率與匯損的不確定性。彭博說，台積電和聯電近期宣布的去年第4季業績和今年第1季的營收財測都比預期疲弱，彭博分析師認為，這兩家業者可能難以達到市場對它們的2023年淨利共識預估。

分析師說，晶圓代工業者的利潤率面臨壓力，因為無法確定產能閒置的程度；IC設計業者為了因應持續進行中的庫存去化，可能會進一步延後或取消半導體出貨。此外，美元兌台幣很快可能貶值，也會帶來匯損，這項因素可能會在未來數月不利晶圓代工業者的利潤率。

分析師 利潤 營收

上一則

又有加密幣業者陣亡 Genesis已聲請破產保護

下一則

台灣半導體產業效率2022年居全球之冠 南韓低於平均水準

延伸閱讀

顧能：去年全球晶片營收僅增1.1%

顧能：去年全球晶片營收僅增1.1%
日對中出口滑落 7個月首見

日對中出口滑落 7個月首見
彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列
顧能：2022年全球晶片營收僅成長1.1%

顧能：2022年全球晶片營收僅成長1.1%

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
微軟宣布計畫解雇約1萬名員工，也打擊了投資人情緒。該股收跌並拖累道指走低。美聯社

獲利了結賣壓大 道指跌逾600點

2023-01-18 16:51

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽