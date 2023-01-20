彭博：台灣晶片業者面臨更大的庫存去化壓力

彭博分析師認為，台灣晶片業者面臨更大的庫存去化壓力。圖為示意圖。（路透）

彭博分析師 認為，台灣晶片業者面臨更大的庫存去化壓力，台積電、聯發科與其他晶片業者未來三至六個月的獲利減幅可能比預期更糟，因為有跡象顯示價格跌得更深，出貨進一步延後，反映半導體供應鏈仍在削減庫存。

彭博行業研究的分析師指出，台灣以聯發科為首的無廠半導體業者獲利疲軟的情況可能延續至第1季之後，十大IC設計業者公布低於預期的營收 ，代表該產業仍受飽受緩慢庫存去化的困擾。

分析師說，由於消費者與企業需求急遽降溫，尤其是對智慧手機與個人電腦需求冷卻，IC設計業者必須進行更多降價以減少庫存，這可能會持續至第2季末，而且會大幅傷害業者的利潤 率。

另外，晶圓代工業者可能面臨產能利用率與匯損的不確定性。彭博說，台積電和聯電近期宣布的去年第4季業績和今年第1季的營收財測都比預期疲弱，彭博分析師認為，這兩家業者可能難以達到市場對它們的2023年淨利共識預估。

分析師說，晶圓代工業者的利潤率面臨壓力，因為無法確定產能閒置的程度；IC設計業者為了因應持續進行中的庫存去化，可能會進一步延後或取消半導體出貨。此外，美元兌台幣很快可能貶值，也會帶來匯損，這項因素可能會在未來數月不利晶圓代工業者的利潤率。