中國航空業快速復甦 南航錄取率僅2.2% 競爭激烈不輸公務員考試

疫後中國民航業快速復甦，各航空公司大量招兵買馬，但報考也競爭激烈。圖為去年12月在成都舉行的首屆民航院校空中乘務職業技能大賽總決賽。（中新社）

中國防疫政策調整後，各行各業全力復甦，停滯近三年的航空業開始招兵買馬，中國南方航空最近大舉招募空服員，共有2萬多人報名，但錄取率不到3%，競爭激烈不輸公務員考試。

時代財經報導，中國各大航空公司近來恢復中斷三年的招聘。包括南航、吉祥航空、春秋航空、廈門航空、海南航空、天津航空等都重啟了招聘；除乘務員（空服員）外，不少航空公司也開放了安全員、地面服務人員的招聘。

中國在防控政策優化之後加大了空服員的招聘，南方航空今年計畫招收空服員3000人。根據蔚藍長龍的統計資料，預計2023 年全年中國國內航司乘務招聘人數將超萬人。

報導稱，大批懷有飛天夢的人近來陸續湧向航空公司。2022年空乘藝術生劉琦，年底12月報名了南航、海航、首航共三個航司的招聘。今年1月5日，劉琦從從青島到了廣州參加南航線下複試面試 ，「很多人都是拖著行李箱從全國各地飛過來廣州面試，還有一些已經是飛過幾年的空姐，現在重新回到這一行」。

不過，專業出身的劉琦並沒有通過南航複試，「從報名、初試到復試，結伴面試的小夥伴越來越少，但最後還是沒有挺到終審」。

她說，南航僅初試就已經淘汰了大部分人，一路過關斬將通過的人不到十分之一。「競爭太激烈了，我們複試組裡有個女生是大學本科、英語六級高分、獲得過一堆獎項，面容儀態出眾，但複試也沒通過」。

南航人力資源部副總張鵬表示，2023年南航第一場空乘招聘共約有22000餘人報名，通過網上篩選、線下複試、終審等環節，最終共有500餘名面試者進入體檢環節，面試通過率僅約2.27%。

根據機票預訂數據，中國國內民航業將會快速復甦，尤其是春運來臨，讓民航業重新繁忙起來，隨著需求上漲，各大航司不斷增加航線申請，市場快速回暖讓近三年跌入低谷的民航業看到了曙光。中國民航局長宋志勇日前表示，隨著疫情 防控政策調整優化，人流、物流將更加順暢，今年目標是力爭行業總體恢復至疫情前75%左右水準，實現盈虧平衡。

對復甦的期待讓不少航空公司頂著虧損壓力在2022年底發出了年終獎金。包括東航、南航、國航、廈航、深航等均公佈了年終獎發放計畫，除了年終激勵獎金外，部分航司還會發放穩崗補貼或抗疫獎金。

有在職南航經濟艙的一名空服員表示，2022年他發放的年終獎共人民幣2.6萬元（約3837美元），包括人民幣1萬元抗疫獎金、人民幣1.4萬元年終獎以及其他補貼。