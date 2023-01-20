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滴滴國際業務傳裁員9成 團隊僅剩百餘人

記者林宸誼／綜合報導
滴滴大幅裁撤國際業務，僅剩百人左右團隊。（本報資料照片）
滴滴大幅裁撤國際業務，僅剩百人左右團隊。（本報資料照片）

儘管滴滴出行日前已恢復新用戶註冊，不過仍壞消息不斷，科創板日報引述知情人士指出，滴滴對國際業務進行了大幅度裁撤，原有超過1000人的國際業務團隊，目前僅剩100人左右，裁員幅度高達9成。

除保留墨西哥新加坡少量人員外，滴滴在南非、日本、俄羅斯及中亞等區域業務均已停運。

滴滴國際業務包括出行、外賣、生鮮等。知情人士還表示，業務整合與持續虧損是滴滴裁撤國際業務的主因。滴滴國際業務2021年人民幣虧損58億元，2022年虧損額還未披露。

滴滴新加坡國際業務一名剛離職員工表示，滴滴國際業務收縮在2022年上半年即已經開始進行，最先關停的是以南非為中心的非洲業務。「國際業務不是一下子就從一千多人降到了百來人，但在2022年年末加大了裁撤力度。被裁撤員工最新的補償方案為N+1或N+2。」

這名前員工透露，2022年末的大幅裁撤還是有點突然，先前滴滴國際業務還召集各個國家業務分支，在墨西哥進行了一次大的年度工作會。

滴滴的業務板塊主要由三部分構成：中國出行業務（網約車、出租車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）和其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務。

滴滴的國際業務，一度被視為滴滴的第二增長曲線，滴滴曾寄予厚望，投入力度巨大。

滴滴出行16日宣布，公司一年多來認真配合國家網絡安全審查，嚴肅對待審查中發現的安全問題，進行了全面整改。經報網絡安全審查辦公室同意，即日起恢復「滴滴出行」的新用戶註冊。

有投行人士表示，滴滴從美股退市後，一直有二次重新上市的打算，首選地為香港。新用戶註冊的恢復，為滴滴業務全面走向正常化，重啟二次IPO邁出了關鍵一步。

接近滴滴人士指出，新用戶註冊的恢復，讓滴滴內部士氣大增，滴滴管理層也希望在2023年「大幹一番」。

不過，滴滴下架一年多來，大陸網約車的的市場格局已悄然發生變化。高德、美團、哈囉出行等火速加大力度，迅速搶奪市場蛋糕。華為、抖音和騰訊等大廠也爭相開始角逐。

滴滴出行 新加坡 墨西哥

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