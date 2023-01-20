中國連3月減持美債創13年新低 持有量連續7個月低於1兆美元

中國連續三月減持美債，持有量創2010年5月低。（路透）

美國財政部18日公布2022年11月的國際資本流動報告（TIC），中國減持美債78億美元，是連續第三個月減持，不過降幅較10月的240億美元減少，11月總持倉8700億美元，創2010年5月以來新低，且是連續七個月持有量低於1兆美元。

香港經濟通通訊社報導，報告顯示，2022年11月，「美債第一大債主」日本 結束自2022年7月開始的減持美債步伐，當月增持178億美元至1.0822兆美元，在各國中的增幅最大，結束過去四個月的連續減持；數據顯示，2022年11月持有美債最多的海外國家地區仍是日本。

值得注意的是，2022年12月，日本央行 宣布將國債收益率的目標區間大幅上調，從正負0.25%上調至正負0.5%。而就在日本央行釋放「轉向」信號的前一個月，「第一大債主」日本開始停止減持美債，而「第二大債主」中國還在繼續減持。

觀察者網報導，中國社科院世界經濟與政治研究所國際大宗商品研究室主任、研究員王永中此前表示，美國制裁並凍結俄羅斯及阿富汗等國資產讓投資 美債的安全性受到質疑。此外，美國通貨膨脹導致「投資美債收益減少」也是造成美債「失寵」的原因之一。

王永中指出，「美國國債本身也是風險資產，所以我們的持有也在不斷地下降」。中國對海外資產進行更靈活、更多元化配置是大勢所趨。

不過，他也表示，美元資產目前仍是中國非常重要的海外資產，「美元雖然說購買力大幅下跌，但它仍屬於『強勢貨幣』。購買其他國家的債券，如歐洲的、日本的債券，所獲得的回報是不如美債的。」

中國社科院學部委員、前央行貨幣政策委員會委員余永定去年5月曾表示，減持美國國債是中國調整海外資產負債結構的一個措施，其目的是為了提高中國海外資產的安全性，以及提高海外投資的淨收益。