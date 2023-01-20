台券商去年獲利衰退63% 比前年少台幣666億元

根據台灣證交所19日公布，全體證券 商2022年12月稅後純益台幣40.07億元（約1.32億美元），較上月衰退台幣14.58億元、約26.6%；累計稅後純益台幣387.28億元（約12.76億美元），較上年衰退台幣666.99億元（約21.98億美元），年減63.2%。

證交所分析，去年12月集中市場加權指數總成交值約台幣4.4兆元，月減10.18%，使證券商經紀手續費收入較上月減少。

12月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利益較上月衰退台幣10.5億元、約63.9%；12月承銷證券評價利益較少，使證券商承銷業務淨利益較上月衰退台幣2.1億元、約40.08%。

整體而言，12月全體證券商稅後純益台幣40.07億元，較上月衰退台幣14.58億元，月減26.6%。累計全年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.4%。

另去年台股 為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退台幣298.2億元、約102.23%；證券商承銷業務淨利益亦較去年同期衰退台幣36.02億元、約54.43%，全體證券商稅後純益台幣387.28億元，較去年同期衰退台幣666.99億元、約63.27%。

券商公會理事長陳俊宏表示，回顧去年，台股去年元月最高漲至1萬8619點歷史新高後，因俄烏戰爭、全球通膨疑慮、美國升息 、美中貿易戰、台海緊張等因素影響，隨國際股市波動劇烈，最低跌至10月下旬的1萬2629點，股民「悶太慘了」。

展望今年，首先是美國自2008年金融海嘯後，對於推出或收回量化寬鬆貨幣政策（QE）很有經驗，像這次緊縮資金，美國失業率亦控制得很好，說不定聯準會最後升息不像喊得那麼高，維持一段時間後，到2024年總統大選前再來降息，因此美國經濟應該不會太差。另一方面，中國大陸不再堅持動態清零後，全球消費有機會逐漸恢復到以前。

展望今年，在美國通膨降溫、聯準會有望放緩升息步伐下，有機會激勵資金重回股市，屆時若台股大盤的成交量能能夠回溫，將可望帶動券商經紀與承銷部位獲利回穩，重回成長軌道。