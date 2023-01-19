觀光業殷殷期盼的中客回來了 但今年可能只來一半多

龍途國際的最新調查顯示，儘管北京當局已開放邊境，但約四成大陸旅客今年並不打算出國旅遊。 （彭博資訊）

最新調查顯示，儘管北京 當局已開放邊境 ，但約四成中國旅客今年並不打算出國旅遊，主要是因為新冠疫情 造成的財務損失，健康疑慮、申請旅遊文件不便、工作太忙、擔心自身安全和外國人仇中情緒等疑慮，也是讓中客不想踏出國門的因素。

彭博資訊報導，根據龍途國際19日公布的最新調查，約40%的中國旅客今年沒有出國計畫。這份調查是今年1月4日至7日在中國49座城市進行，共訪問了1,058位中國民眾。

對照中國國家統計局本周公布的資料顯示，中國去年人均消費金額下降，因為儲蓄增加，而收入增加速度放緩。中國去年經濟成長率僅3%，寫下1970年代以來次低紀錄；今年成長率預估接近5%，但消費者信心卻在谷底徘徊。

此外，隨著全球解封，機票價格節節攀高，主要是旅遊需求激增，機位卻供不應求。飛航資料供應商VariFlight的資料顯示，目前中國的國際航班運能僅是疫情前的約13%。

龍途國際的調查還指出，計劃出國的受訪者，多半會等到農曆新年之後才出門，甚至到今年下半年再說。這是中國解封後第一份對於當地出國旅遊需求的調查。

龍圖國際在調查中指出，出國旅遊的需求會慢慢回升，到7月後會開始升溫，然後持續到9月與10月的國定假日。「最大贏家」包括港、澳和泰國，而邊境政策讓日、韓看起來較不友善和難以親近。

中客最想去的前七大目的地都在亞洲，接著是法國、澳洲與俄羅斯。想出國的人當中，約71%考慮五日至十日的行程，45%的旅客預算在人民幣2萬元以內（2,950美元）。