中國車市擺脫「開門黑」比亞迪市占逾四成 特斯拉周增幅近500%

中國車市擺脫「開門黑」，1月突然變得樂觀起來。圖為特斯拉在第四屆進博會展台。（記者林宸誼／攝影）

2023 年伊始，沒有了兩大補貼政策支持的車市遭遇意料中的「開門黑」，但進入第二周（1月9日到15日）後局勢迅速得到扭轉，1月車市預期忽然變得樂觀起來，其中比亞迪市占率40.8%，繼續穩居單周上險排行榜首位；大陸特斯拉 則是周增幅近500%。

財聯社報導，相關上險數據顯示，自開年第一周乘用車總量年減37.7%後，第二周反彈上揚，乘用車總體銷量為43.77萬輛，年減14.1%，與第一周相比大幅增長50.47%。

其中，新能源乘用車延續2022年強勢表現，單周總銷量9.9萬輛，年增37.51%，與第一周相比增長28.61%；燃油車乘用車銷量為33.8萬輛，年減22.6%，與第一周相比增長58.3%。

具體到新能源車方面，比亞迪當周雖不及12月第三周超5萬輛的強勢表現，但仍拿下4萬0420輛，市占率40.8%，繼續穩居單周上險排行榜首位；中國特斯拉單周上險量為1萬2654輛，一掃首周頹勢。緊跟在特斯拉後的是長安、五菱、理想及蔚來。

乘聯會秘書長崔東樹認為，儘管出現反彈，但1月車市不能過分樂觀，銷量下行仍將是主要走勢，每年1月的開門紅是地方政府和車企共同努力的方向，但由於經銷商的庫存仍舊較高，春節前的補庫力度不會特別大，因此1月的批發零售總體偏低。2月的市場應該明顯回暖，節後車市會有一波入門級消費者的購車潮。

車企在新年起步時的價格策略調整，也對第二周車市增長提供了動能。

中國特斯拉6日宣布對Model 3後驅版、高性能版，及Model Y後驅版、長續航版、高性能版等五款車型進行調價，最大降幅達到人民幣4.8萬元或13.41%。隨後，問界、小鵬相繼選擇跟進降價。

從終端表現看，特斯拉打響的這波「價格戰」效果立竿見影，彼時出現單周2110輛的「開門黑」後，第二周499.72%的增幅，坐實了「降價後三天獲得3萬訂單」等市場傳言。

「不排除銷售人員相關的營銷話術，我們已對此做了要求。」對業界所稱「降價後特斯拉訂單數激增500%」的說法，有特斯拉內部人士雖未給出具體數據，但也同時表示，「訂單確實有所增加」。

值得關注的是，BMW、比亞迪與賓士合資的騰勢，已連續兩周表現出較強的勢頭。其中，騰勢第二周增幅達到43.5%，代表去年累積的騰勢首款車型D9的交付正在加速；而BMW的增量或來自終端市場的價格鬆動。

不過，隨著BMW今年更多純電車型的投放，整體市場表現將進一步提升。

除車企端的主動調整，政策端的支持力度亦會對2023年初段車市帶來關鍵影響。中汽協副秘書長陳士華表示，燃油車購置稅減半政策在去年6月公布以來，對汽車 市場的促進作用非常大，行業呼籲購置稅減半政策能夠在2023年延續。