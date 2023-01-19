Gogoro插旗印度攻充電站 8年投資25億美元

Gogoro與印度馬哈拉施特拉邦、Berlrise建立策略能源夥伴關係，在當地打造電池交換站點。（路透）

台灣電動機車製造商Gogoro已和印度 最富庶的馬哈拉施特拉邦、以及汽車系統供應商Berlrise產業公司，建立策略能源夥伴關係，未來八年將投資 25億美元，在馬哈拉施特拉邦興建多達1.5萬個電池交換站等基礎設施，以刺激電動車 輛普及，馬哈拉施特拉邦也尋求藉此改善空氣品質。

英國金融時報（FT）報導，馬哈拉施特拉邦副首席部長法德納維斯日前宣布這項合作協議，表示將在馬哈拉施特拉邦布建「舉世最大」的智慧能源基建，促成化石燃料以外的替代選項。該邦已尋求減少主要城市的汙染排放，並已提供企業上百萬美元的誘因，在當地打造電動車與零組件。

根據這項不具約束力的協議，Gogoro和Berlrise將成立持股各半的合資企業，未來八年投資25億美元，與馬哈拉施特拉邦政府合作打造電池交換站或充電站。這項計畫今年展開，在能源儲存和農業地區鄰近採用這些解決方案。Gogoro創辦人暨執行長陸學森說，這些設施用途多元，包含因應農民在尖峰用電時期的能源需求。

陸學森表示，這項協議的計畫是興建1萬到1.5萬個站點，先從孟買、納格坡（Nagpur）及普恩（Pune）等十大城市開始，一開始部署腳步和緩，一旦這個模式證實可行後，站點部署將加速進行。我們的目標是路上100萬輛車都能換電池。

他說，Gogoro和Berlrise將提供多數的初期投資，支應試行計畫成本，政府也可能提供一些補貼。這項合作關係接著將尋求基建投資人等外部資金，以擴大在該邦布建充電站，整個計畫的成本預估為25億美元。

陸學森說，除了電池交換站外，Gogoro和Berlrise也正探索其他應用，例如供電給停車收費表或農民的抽水幫浦。

Gogoro正放眼台灣以外的市場。陸學森說：「我們正在追求成長，台灣是個小市場，分散營收來源對我們來說非常重要，而印度有龐大機會，政府正大力推動綠色科技以改善城市生活」。

印度採用電動車的腳步雖晚於中國大陸，但塔塔汽車（Tata Motors）等業者擴大產品陣容、政府也以獎勵措施幫助降低購買成本，已提高當地電動二輪車與三輪車銷量，廣泛被用於運輸和送貨。截至去年7月，在印度賣出的133萬輛電動車輛中，馬哈拉施特拉邦占了超過11.6萬輛，為全印度第四多。

Gogoro近兩年前也與英雄摩托（Hero MotoCorp）合作，在印度打造電池交換站網路，共同打造使用Gogoro電池的電動機車，但還沒上市。