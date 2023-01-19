中國嚴打鐵礦石炒作 三度出手干預

中國官方今年來三度出手整頓鐵礦石價格。據中國發改委微信 公眾號18日消息，發改委等三部門找來鐵礦石貿易企業、期貨公司等開會，提醒告誡有關企業依法合規經營，不得編造發布虛假訊息，不得選擇性引用數據和訊息、故意渲染漲價氛圍，不得捏造散布漲價訊息，不得哄抬價格，不得過度投機炒作等。

中鋼、燁輝等主力鋼廠認為中國發改委出手整頓有利鋼市穩定發展，中鋼專家表示，國際原物料起起落落，最關鍵的因素是需求是否釋出，人為可操控的部分還是有限，中國進口鐵礦石價格近日下修或受當局政策影響，應是短暫的動盪現象，目前期待的是中國解封後帶動經濟需求回溫，屆時鐵礦等價格可以回歸正常的市場機制。

事實上，發改委官方公眾號已在15日就做出告誡，指出近日中國有個別鐵礦石資訊企業轉發不實舊聞，對市場造成不良影響，並警告相關企業不得編造發布虛假訊息，不得捏造散布漲價訊息、哄抬價格。

鐵礦石期貨價格在16日就下跌4%，18日受該消息影響再度大跌3.5%。

去年11月以來，鐵礦石期貨漲不停，今年1月3日，鐵礦石期貨2301合約報收每噸人民幣863.5元（約127.85美元），來到半年高點，對此，發改委隨即在6日發出今年首個預警，並組織相關專家召開會議，分析研判鐵礦石市場與價格形勢。

中國發改委的預警初期達到作用，鐵礦石價格9日下跌2.49%。但之後又抬升，鐵礦石價格在13日又漲3.4%，來到七個月新高，且較去年11月初價格上漲約40%。

證券 日報報導，有業內人士分析，發改委強化監管，是因為近期鐵礦石價格在炒作下上漲過快，已經背離了行業基本面，不利於鋼鐵行業的持續健康發展，冬季本該是鋼鐵行業淡季，今年冬季在低利潤背景下企業開工率下滑，對鐵礦石的需求進一步下降，鐵礦石價格卻逆勢上漲且幅度巨大，背後應該是有資金推動。

展望後市，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，2023 年鐵礦石市場供需將趨向寬鬆，鐵礦石價格將有一定幅度的下跌，一方面，今年中國鋼鐵產量釋放仍將小幅下滑，而廢鋼應用比率擴大會帶動鐵礦石需求繼續回落；另一方面，預計2023年全球鐵礦石供應有一定的增量。包括印度鐵礦石出口關稅下調、中國基石計畫加快推進等。