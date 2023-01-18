美股「迷因股天王」入股阿里巴巴 推動庫藏股 擴大至600億美元

美股「迷因股天王」、遊戲驛站GameStop董事長Ryan Cohen已購入網路巨擘阿里巴巴數億美元價值股份。（新華網）

據媒體爆料，美股「迷因股天王」、遊戲驛站GameStop董事長Ryan Cohen已購入中國網路巨擘阿里巴巴數億美元價值股份，並正私下推動阿里巴巴加速及擴大股票 回購（庫藏股）計畫。

華爾街 日報引述知情人士指稱，Ryan Cohen已向阿里巴巴董事會表示，阿里巴巴的股票回購計畫可再擴大200億美元，達到約600億美元。

Ryan Cohen曾因幫助點燃GameStop散戶抱團軋空華爾街而被稱為「迷因股天王」。知情人士表示，Ryan Cohen和其他人已經在2022年下半年建立起了其阿里持倉股份。

雖然與阿里巴巴近3000億美元的市值相比，他所持的股份微不足道，但Ryan Cohen在經常效仿他的散戶投資人中擁有廣泛的追隨者。

報導稱，Ryan Cohen去年下半年購入阿里股份，並於去年8月首次聯繫阿里巴巴董事會，表達對阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來5年可實現雙位數銷售額和近20％自由現金流增長。

報導指，在初步溝通後，阿里巴巴於11月宣布其董事會批准將公司股票回購計畫擴大150億美元至400億美元，同時還將其延長至2025年3月。

知情人士表示，Cohen也向阿里巴巴表達他對蘋果 的看法，蘋果自2012年以來已買回數千億美元股票，帶動蘋果股價大漲，阿里巴巴可做為借鏡。Cohen持有逾8億美元蘋果股票。

阿里巴巴股價已自去年10月的多年谷底暴漲67％，上周五阿里美國存託股票（ADS）收於117.01美元，但仍遠低於2020年末寫下的逾300美元高峰。