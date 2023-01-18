台股封關收盤 寫史上第三高

金虎年17日封關，集中市場收盤指數 1萬4932點，改寫史上封關第三高 ，連續第四個台股 農曆封關日收盤站在萬點之上，並以小紅封關。金兔年開紅盤，臺灣證券交易所統計，近20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有14年上漲、六年下跌，顯示漲多跌少勝率高。

法人也認為，市場預期聯準會升息縮窄至1碼，提供股市上漲動能，加上外資在封關日續買，農曆年後有機會挑戰年線1萬5390點。

證交所17日發布虎年集中市場統計，加權股價指數17日雖面臨長假賣壓，仍在外資助陣下收紅，以1萬4932點作收，小漲5點，累計今年來已上漲795點，漲幅5.6%。但較去年農曆年封關日（2022年1月26日）的1萬7674點下跌2741點，跌幅15.5%。

農曆年封關日集中市場股票總市值為新台幣46兆7497.62億元（約1兆5422.5億美元），較去年農曆年封關日1月26日總市值新台幣54兆7975.06億元（約1兆8077.4億美元），減少新台幣8兆477.44億元（約2796億美元），減幅約為14.6%；若加計櫃買市場，依CMoney統計，合計金虎年市值減新台幣8.71兆元（約2873億美元）。

不過，2003年至2022年間的20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有14年上漲，六年下跌，當中以2021年2月17日指數大漲559點收1萬6362點，漲幅3.5%最大；而2020年1月30日因新冠疫情爆發，大跌696點收在1萬1421點，跌幅5.7%最大。