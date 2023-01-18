中國造車新勢力 小鵬首先降價

17日發布公告，自即日起啟動G3i、P5、P7的新年新價格體系，最高降人民幣3.6萬元（約新台幣16萬元）。圖為小鵬汽車在上海龍之夢購物公園旗艦店。記者林宸誼／攝影

特斯拉 降價之後，小鵬汽車 成為首家開啟降價的龍頭造車新勢力，小鵬汽車17日發布公告，自即日起啟動G3i、P5、P7的新年新價格體系，最高降人民幣3.6萬元（約5317美元）。

就在11天之前，特斯拉中國宣布降價，最高降幅達到人民幣4.8萬元（約7090美元）。AITO問界緊隨其後，將問界M5 EV、問界M7舒適版與豪華版售價下調3萬元（約4431美元）左右。

澎湃新聞報導，小鵬G3i售價調整為人民幣14.89萬到17.69萬元（約2.1萬美元到2.6萬美元），降價人民幣2萬到2.5萬元（約2954美元到3693美元）；小鵬P5售價調整為人民幣15.69萬到20.29萬元（約2.3萬美元到2.9萬美元），降價人民幣2.3萬元（約3397美元）；小鵬P7售價調整為人民幣20.99萬到24.99萬元（約3.1萬美元到3.6萬美元），降價人民幣3萬到3.6萬元（約4431美元到5317美元）。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔表示，小鵬汽車的降價是根據市場供需關係來確定的，小鵬汽車的幾款車型目前銷量並不理想，希望透過降價來提升訂單和產銷量。

數據顯示，小鵬汽車去年10月交付5,101輛，其中P7交付2,104輛，P5交付1665輛，G3i交付709輛，G9交付623輛。去年11月，小鵬汽車交付5811輛，其中G9交付1546輛。去年12月，小鵬汽車交付1.13萬輛，其中G9交付4020輛。

他強調說，「小鵬的車很大一部分跟特斯拉的車處於同一價格區間，特斯拉降價以後，小鵬不降價的話，競爭力就會下降。」

特斯拉降價後，Model 3和Model Y售價區間落在人民幣22.99萬元到35.99萬元（約3.3萬美元到5.3萬美元），覆蓋了比亞迪漢、比亞迪海豹、小鵬P7、小鵬G9、蔚來ET5、問界M5、大眾ID.6等多款新能源車型的價位，而小鵬汽車因定位與特斯拉相近，被不少業內人士認為是遭受衝擊最大的品牌。

平安證券在研報中表示，特斯拉強勁的單車盈利能力為衝量提供了降價空間，但從短期來看，特斯拉的降價可能會對同價格帶車型造成衝擊，隨著特斯拉、AITO問界相繼降價，新能源車市場競爭日益激烈，2023 年新能源車價格戰或已開啟。

2022年車企數據顯示，哪吒汽車以15.21萬輛穩坐全年銷冠寶座，第二名和第三名為理想、蔚來，銷量分別為13.32萬輛、12.25萬輛。2021年的全年銷量冠軍小鵬汽車2022年則未能進入前三，全年累計交付量為12.08萬輛，位列第四。

華創證券認為，多家車企降價將導致2023年大陸電動車整車逐步內卷、售價將見頂，這將刺激大陸消費需求，保持車市的中高速增長。

不過值得注意的是，小鵬汽車的本次降價不包含新款車型小鵬G9，一方面是G9銷量尚可，去年12月，小鵬G9交付了4020輛，在總銷量中占比已經達到35%以上。

另一方面，小鵬G9先前已經歷過一輪降價，去年9月21日發布後，小鵬G9因車型配置混亂、售價不合理等遭遇風波，隨後小鵬進行了產品配置組合的重構，調整之後，加上各類權益，G9變相降價最高人民幣3萬元左右。

無獨有偶，日前AITO問界降價也繞開銷量最好的車型——增程式M5。張翔認為，除銷量外，車企的另一個重要目標便是利潤率，行銷方案的設計要抬升銷量，也要保障利潤，「小鵬G9作為一款剛上市的車型，其實性價比比較高，具有不錯的競爭力，還沒有降價的必要。」

海通證券分析認為，特斯拉等車企在2023年年初開始降價，這可能導致今年整個新能源車行業利潤率承壓。