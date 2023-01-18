紫光旗下3子公司 傳分拆上市 藉此籌資削減債務

有消息指出中國晶片巨頭紫光集團，正研究讓旗下三家子公司分拆上市。（新華社）

有消息指出中國晶片 巨頭紫光集團正研究讓旗下三家子公司分拆上市。彭博報導，知情人士稱紫光集團新東家完成90億美元重組後，正在探索各種方法來削減債務。

目前紫光高層正討論三家子公司的IPO，包括以研發智慧手機和無人機5G 晶片的「紫光展銳」(Unisoc)、從事雲計算的「紫光雲」（Unicloud）等。其中紫光展銳的上市可能成為中國半導體最受關注的IPO之一。

報導援引知情人士說法稱，紫光集團預計出售工業地產，以及將快速增長的業務部門上市來減輕債務負擔。而讓子公司上市的規劃仍在初步討論階段，且高階主管也不排除在海外上市，這些計畫不一定會落實。但能確定的是，紫光集團必須在兩年內籌足資金實現債務股本比下降至50%以下的目標。

該消息引人關注的莫過於紫光展銳上市，紫光展銳是全球少數全面掌握2G／3G／4G／5G、Wi－Fi、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一。此外也是目前中國中國公開市場僅有的5G晶片供應商，全球公開市場的3家5G晶片企業之一。而據最新一輪融資，紫光展銳估值已超過人民幣600億元。如果後續成功登陸科創板，粗估其市值可能會超人民幣2000億元（約295.4億美元），目前紫光集團間接控制其35.2%股權。

事實上，在今年開年，紫光集團才有新動作，旗下上市公司紫光股份通過全資子公司「紫光國際」繼續收購ICT巨頭「新華三」49%的股權。收購完成後，紫光股份將全資控股新華三。

紫光集團原先附屬於清華大學，在以打造中國半導體領頭羊的目標下，長期無序收購擴張，導致財務陷入困境，並在2020年11月爆發嚴重債務危機；北京 一中院在2021年7月根據債權人申請，依法裁定紫光集團進入司法重整；2021年12月，管理人與智路建廣正式簽署投資協議，並公布重整方案。整個重整方案歷經僵持、執行後在去年7月11日落地。