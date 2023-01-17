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台灣上月國銀人民幣存款降至1952億 減幅15.8% 歷年最大

記者陳美君／台北報導
台灣人外匯投資湧現「親美棄中」風潮。（新華社）
台灣人外匯投資湧現「親美棄中」風潮。（新華社）

台灣人外匯投資湧現「親美棄中」風潮，中央銀行16日公布，去年12月，國銀人民幣存款餘額下滑至人民幣1952.05億元（約290.3億美元），全年大減人民幣366.55億元（約54.5億美元），減幅高達15.8%，為歷年最大紀錄。

國銀在2013年2月開辦人民幣存款業務，上路初期，因人民幣具雙率雙升題材，一度吸引民眾蜂擁搶進，資料顯示，2014年當年，國銀人民幣存款暴增人民幣1196億元（約177.億美元）；不過，這股熱潮很快退燒，到了2015年，人民幣存款年增金額已縮減至人民幣159億元（約23.6億美元）。

自2018年以來，人民幣存款餘額連五年縮水，存款規模也從逾人民幣3200億元（約475.9億美元）高峰，縮減到去年12月的人民幣1952億元（約290.3億美元）；去年全年減幅達15.8%，為開辦以來最大。

央行官員分析，去年美國聯準會激進升息，使美元雙率雙升，吸引投資人轉投美元懷抱；相較下，中國大陸受到疫情衝擊、景氣明顯下滑，人民幣匯率也低迷不振，導致投資人興趣缺缺。

央行官員表示，國銀人民幣存款業務開辦已經十年，算是很成熟的業務了，去年存款餘額減幅較大，主要是過去這一年，人民幣不論是利率或是匯率，都未比美元等幣別更具優勢，民眾對人民幣就沒那麼熱中。

央行16日公布，去年12月，銀行人民幣存款餘額失守人民幣2000億元（約290.3億美元）大關、減至人民幣1952.05億元（約290.3億美元），連五月下滑，並為2014年以來的九年新低，月減人民幣78.17億元（約290.3億美元）。

其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣1665.23億元（約247.6億美元），月減人民幣58.66億元（約8.7億美元）。央行外匯局副局長洪櫻芬表示，DBU減少有三個原因，第一是電子大廠將人民幣投資所得、貨款收入轉換成新台幣使用；第二是有基金公司匯出人民幣款項，以投資國外的人民幣證券；第三是公司使用人民幣存款支付進口貨款。

洪櫻芬指出，去年12月的DBU，不論個人或法人，人民幣存款均減少。

在國際金融業務分行（OBU）部分，央行指出，去年12月人民幣存款為人民幣286.82億元（約42.6億美元），月減人民幣19.51億元（約2.9億美元），減少主因有二，包括有製造業廠商對外的融資貸款，以及匯出人民幣款項調度資金。

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