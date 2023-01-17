台積電逆勢成長 市值回13兆元台幣

台積電 上周四（12日）法說會釋出今年公司不畏全球半導體面臨衰退，將繳出逆勢成長佳績，且3奈米需求強勁的訊息後，外資持續按讚，16日再買超逾1.8萬張，推升股價終場收在新台幣505元、上漲5元，市值重回新台幣13兆元（約4285億美元）大關。

法人指出，17日是台股虎年最後一個交易日，外資16日不受封關前夕市場普遍保守觀望影響，持續買超台積電，透露願意抱台積電股票過年心態濃厚。台股16日大漲102點，台積電就貢獻漲點約40點，成為封關前台股多頭領頭羊。

台積電2022年封關收盤價為新台幣448.5元，對比16日收盤價新台幣505元，今年以來僅十個交易日股價大漲約12.5%， 市值大增逾新台幣1.4兆元（約461億美元），推升今年來市值接連收復新台幣12兆元與13兆元（約3956億美元與4285億美元）兩道整數關卡。台積電16日單日市值增加約新台幣1296.5億元（約42.7億美元），總市值為新台幣13.09兆元（約4315億美元）。

外資買盤是推升台積電這波股價勁揚最大推手，今年以來十個交易日當中，外資僅三個交易日賣超，在台積電12日法說會後更是大量回補，短短兩個交易日買超逾6.7萬張。加計法說會前提前押寶的5299張，累計外資截至昨天已連續三個交易日買超，總量達約7.3萬張，外資持股比重也攀高到71.36%的近期新高。

邁入2023 年，台積電表示，持續觀察到消費終端市場疲軟，其他如資料中心相關等終端市場也已經開始轉弱。隨著客戶和供應鏈持續採取因應措施，預期半導體供應鏈庫存將在今年上半年大幅降低，以平衡到更健康的水準。若以美元計價，台積電上半年營收 預期將比去年同期下降中至高個位數百分比（6%至9%）。

台積電認為，今年全球半導體市場（不含記憶體）將年減約4%，晶圓代工預期下滑3%，台積電基於強大的技術領先及差異化支持，將繼續拓展客戶產品組合並擴大潛在市場，預期全年美元計價營收仍可逆勢微幅成長。

備受關注的3奈米製程方面，台積電仍深具信心，其3奈米家族包含N3、N3E、N3P與N3X等。台積電指出，儘管庫存調整仍在持續，但觀察到N3和N3E皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是5奈米的兩倍以上。

台積電透露，在高速運算和智慧手機應用驅動下，客戶對其N3的需求超過供應能力，預期N3將在2023年達到全面滿載，並從2023年第3季開始貢獻大幅營收，N3將占台積2023年晶圓營收的中個位數百分比（4%至6%）。相較於N5在2020年量產第一年的營收貢獻，預期N3在2023年的營收貢獻更高。

台積電強調，預期客戶在2023年、2024年、2025年及以後，對公司3奈米製程技術皆有強勁需求，有信心3奈米家族將成為台積電另一個大規模且有長期需求的製程技術。