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人行穩資金 放錢人民幣7790億 進行MLF超量平價續作

記者黃雅慧／綜合報導
人行穩資金，選擇「超量平價」續作。（中新社）
人行穩資金，選擇「超量平價」續作。（中新社）

中國人民銀行16日進行2023年首次中期借貸便利（MLF）操作，選擇「超量平價」續作，開展人民幣7790億元（約1158億美元）1年期MLF操作，超額對沖本月到期的人民幣7000億元（約1041億美元）MLF，利率維持在2.75%不變，符合市場預期。

分析認為該操作按照往例為保持節前流動性需求，而今年第1季大陸經濟仍面對外需疲弱，內需不足等挑戰，因此降息機會仍存在。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青表示，人行自2020年以來均在春節前最後一次MLF操作中實施加量續作，主要為滿足市場在節前大規模提取現金的需求。另一方面，該舉措也是支持銀行「合理把握信貸投放力度和節奏，適時靠前發力」，在第1季經濟仍有下行壓力背景下，加大貸款投放，以寬信用支持穩增長。

對於1月MLF利率不變，中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，去年12月實施全面降準，政策頻率不需太頻繁；此外，臨近春節降息政策效果不強；今年1月以來信貸投放節奏較快，預計1月信貸有望呈現「量增、價降」特點，已實際起到降息效果。

一般而言，MLF操作利率是貸款市場報價利率（LPR）定價之錨，在1月MLF利率不變的情況下，分析師預測即將於20日公布的LPR報價有很高的機率保持不變。

此外，人行MLF操作利率連續五個月未變，市場關心人行是否會降息，但大陸各機構看法不盡相同。

上海證券固定收益首席分析師鄭嘉偉認為，隨著疫後經濟基本面快速復甦以及監管部門積極化解優質房企資產負債表，人行進一步降息的必要性下降。

招商證券首席宏觀分析師張靜靜分析，人行降息操作邏輯前提有二：一是需求疲弱，需要降息幫助擴張信貸需求；二是復甦前景不明，通過降息提振市場信心。因此她認為，第1季降息的機率很高，降息幅度在10個基點或是優先選擇。

溫彬認為，考慮到降息是為了配合宏觀調控，因此預計時間點將落在兩會前後。因為在第一波疫情衝擊後，為確保「開門紅」平穩，需加大需求端刺激政策的接續和對沖。

降息 利率 分析師

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